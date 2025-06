5 substituições alimentares para alérgicos curtirem as festas juninas

Com pequenas substituições, é possível adaptar a mesa junina e garantir que todos — inclusive quem tem alergias — possam curtir as delícias

As festas juninas estão entre os momentos mais aguardados do ano, cheias de cores, danças e comidas típicas que celebram a cultura brasileira. No entanto, para quem convive com alergias alimentares, esse período pode trazer apreensão. Muitos dos pratos tradicionais contêm ingredientes que precisam ser evitados — mas isso não significa abrir mão das delícias ou da comemoração. Com o conhecimento adequado e substituições bem pensadas, é possível manter a tradição.