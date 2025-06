5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em julho de 2025

Julho traz grandes filmes para o cinema Reprodução digital / Universal Pictures do Brasil | Portal EdiCase

O mês de julho traz para o cinema uma programação repleta de emoções, fantasias e histórias envolventes que prometem conquistar públicos de todas as idades. Entre os destaques, “Quarteto Fantástico: primeiros passos” apresenta uma nova visão dos heróis da Marvel, combinando aventura cósmica e drama familiar.

“Smurfs”, em uma versão musical cheia de cores e humor, transporta os pequenos personagens azuis para uma missão no mundo real. Para quem busca romance com doses de reflexão, “Amores materialistas” mistura charme, dilemas afetivos e uma crítica bem-humorada sobre os interesses por trás dos relacionamentos.

Veja, a seguir, mais informações sobre esses e outros lançamentos imperdíveis que estreiam no cinema em julho de 2025!

1. Jurassic World: recomeço (03/07)

Em “Jurassic World: recomeço”, Zora e Henry enfrentam os perigos da Ilha Saint-Hubert Reprodução digital / Universal Pictures do Brasil | Portal EdiCase

Cinco anos após os eventos de “Jurassic World: domínio”, o mundo vive uma nova realidade: os dinossauros restam apenas em zonas tropicais remotas, longe da civilização. Uma equipe liderada por Zora Bennett (Scarlett Johansson), ao lado do paleontólogo Henry Loomis (Jonathan Bailey) e do estrategista Duncan Kinkaid (Mahershala Ali), recebe a missão de viajar até a Ilha Saint-Hubert, um antigo centro de pesquisa da InGen. O objetivo é coletar amostras genéticas de três espécies diferentes para um projeto farmacêutico que pode revolucionar a medicina.

Ao chegar ao local, o grupo se depara com civis encalhados após um ataque de criaturas marinhas. O que era para ser uma missão de coleta transforma-se em uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto segredos antigos e erros científicos ganham vida de forma assustadora.

2. Superman (10/07)

O filme “Superman” traz Clark Kent tentando equilibrar sua vida como herói e jornalista no Daily Planet Reprodução digital / WARNER BROS. | Portal EdiCase

No novo capítulo do universo cinematográfico da DC, Clark Kent (David Corenswet) já vive em Metropolis e trabalha como jornalista no Daily Planet, ao mesmo tempo em que mantém sua identidade heroica como Superman. A trama explora o desafio de conciliar suas origens alienígenas com os princípios humanos que aprendeu durante sua criação em Smallville. Em um mundo que desconfia de atos altruístas, ele precisa provar que a esperança ainda tem espaço, enquanto se torna um símbolo de inspiração para a humanidade.

A história ganha força com a chegada de Lex Luthor (Nicholas Hoult), um empresário brilhante e manipulador cuja ambição coloca a cidade em risco. Com roteiro e direção de James Gunn, o filme adota um tom otimista, mesclando ação, emoção e humor, sem repetir fórmulas tradicionais. A produção ainda traz referências visuais e temáticas de clássicos das HQs, prometendo uma abordagem renovada para o Homem de Aço.

3. Smurfs (17/07)

Em “Smurfs”, Smurfette e seu amigos correm contra o tempo para salvar o Papai Smurf Reprodução digital / Paramount Pictures | Portal EdiCase

Em uma inesperada reviravolta no pacato vilarejo azul, Papai Smurf desaparece após ser capturado por dois feiticeiros poderosos. Diante da ameaça, Smurfette assume o comando e lidera uma jornada além dos limites conhecidos, atravessando dimensões até desembarcar no mundo humano. Durante essa missão cheia de surpresas, os pequenos heróis azuis se deparam com novos aliados, desafios mágicos e descobertas que mudam o que eles pensavam saber sobre si.

4. Quarteto Fantástico: primeiros passos (24/07)

Em “Quarteto Fantástico: primeiros passos”, Reed, Sue, Johnny e Ben enfrentam o vilão Galactus Reprodução digital / Walt Disney Pictures | Portal EdiCase

Após uma missão espacial que altera suas vidas, Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) retornam a uma Nova York retrofuturista, marcando o surgimento do Quarteto Fantástico. Já com seus poderes, eles tentam se adaptar às transformações físicas e emocionais, enquanto encaram mudanças pessoais profundas — como a inesperada gravidez de Sue — em meio à responsabilidade de proteger o planeta.

A paz, no entanto, é ameaçada por Galactus (Ralph Ineson), uma entidade cósmica devoradora de mundos, cuja chegada é anunciada pela misteriosa Surfista Prateada (Julia Garner). Unidos por laços afetivos e força coletiva, os heróis precisam enfrentar um inimigo que coloca o destino da Terra em risco.

5. Amores materialistas (31/07)

Em “Amores materialistas”, Lucy se vê em meio a um triângulo amoroso Reprodução digital / SONY PICTURES | Portal EdiCase

Lucy (Dakota Johnson) é uma profissional de sucesso, especializada em juntar casais e organizar casamentos luxuosos e perfeitos para a alta sociedade de Nova York. Durante uma cerimônia, ela conhece Harry Castillo (Pedro Pascal), um empresário charmoso e milionário que desperta seu interesse imediato. Porém, o ressurgimento inesperado de John (Chris Evans), seu antigo namorado, faz com que a protagonista questione seus sentimentos e suas escolhas de vida.