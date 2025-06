5 filmes e séries imperdíveis que estreiam na Netflix em julho de 2025

Julho chega com um cardápio generoso de estreias na Netflix, reunindo grandes produções que prometem emocionar, surpreender e entreter. Entre continuações aguardadas, novidades impactantes e sucessos do cinema que chegam à plataforma, a variedade é grande e contempla todos os gostos. Seja para quem busca fantasia, drama histórico, romance ou comédia nacional, a programação deste mês é um convite para explorar novos mundos e histórias envolventes no conforto de casa.

1. Sandman – 2ª temporada (03/07/2025 e 24/07/2025)

A segunda temporada de “Sandman”, adaptação da premiada HQ de Neil Gaiman, será lançada em duas partes na Netflix: o volume 1 estreia em 3 de julho, e o volume 2 chega em 24 de julho com os capítulos finais. Nesta nova fase, Morpheus (Tom Sturridge), o Senhor dos Sonhos, continua sua jornada para restaurar o Sonhar e enfrentar as consequências de escolhas passadas.

A trama aprofunda os laços e os conflitos entre os Eternos — seus irmãos Desespero, Desejo, Delírio e Destino — revelando disputas antigas e dilemas existenciais que atravessam mundos e eras. Com uma atmosfera visualmente rica e narrativa densa, a temporada promete expandir ainda mais o universo da série, equilibrando fantasia sombria com temas humanos como perda, identidade e responsabilidade.

2. Forrest Gump (05/07/2025)

Dirigido por Robert Zemeckis, este premiado filme acompanha a vida de Forrest (Tom Hanks), um homem simples, mas de grande coração e espírito curioso, que, ao longo de décadas, acaba participando de eventos históricos dos EUA – da Guerra do Vietnã à efervescência cultural dos anos 60 e 70 – sem nunca perder sua ingenuidade e otimismo. A obra eternizou o bordão “a vida é como uma caixa de chocolates” e se consolidou como um marco emocional do cinema.

3. Oppenheimer (07/07/2025)

Esta produção, do cineasta Christopher Nolan, é uma cinebiografia sobre J. Robert Oppenheimer, físico teórico que liderou o Projeto Manhattan. O filme retrata desde o intenso esforço da construção da bomba atômica até o dilema ético de seu criador diante das consequências catastróficas — com destaque para atuação de Cillian Murphy, que encarna esse cérebro dividido entre ciência e humanidade.

4. Too Much (10/07/2025)

Criada por Lena Dunham e Luis Felber, “Too Much” segue Jessica (Megan Stalter), uma nova-iorquina workaholic que se muda para Londres após um término traumático, pretendendo viver em isolamento. Porém, ela acaba conhecendo Felix (Will Sharpe), um músico excêntrico, e o relacionamento inesperado entre os dois conduz a reflexões sobre identidade, cultura e emoções após o amor fracassado, com apoio de um elenco que inclui Emily Ratajkowski, Naomi Watts e Andrew Scott.

5. Família, Pero No Mucho (18/07/2025)

“Família, Pero No Mucho” é uma comédia dirigida por Felipe Joffily. Leandro Hassum vive Otávio, um pai superprotetor que viaja com sua família para Bariloche, na Argentina, para conhecer os futuros sogros da filha. O filme promete explorar, com humor, as barreiras culturais e os embates entre brasileiros e argentinos, enquanto o protagonista tenta controlar os imprevistos da viagem e manter a paz no grupo.