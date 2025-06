5 dicas para mulheres cuidarem da saúde mental e da carreira

E não é novidade que o Brasil sofre uma crise de saúde mental que impacta diretamente a vida profissional das pessoas. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2024, foram quase meio milhão de afastamentos do trabalho, sendo esse o maior número em pelo menos dez anos. Os dados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também permitem traçar um perfil dos trabalhadores — com 64%, a maioria são mulheres, com idade média de 41 anos, que sofrem de ansiedade e depressão.