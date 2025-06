5 dicas para manter a constância e a motivação no pilates

1. Trate o pilates como um compromisso inadiável

2. Observe os sinais positivos do seu corpo

A prática regular de pilates oferece benefícios que vão muito além da estética. Com o tempo, o corpo começa a dar sinais claros de evolução: mais flexibilidade, menos dores, melhora da postura e até alívio do estresse . “É muito importante estar atento aos sinais que o corpo dá. Sentir-se mais disposto, perceber menos dores e conquistar mais consciência corporal são fatores que reforçam a vontade de continuar”, explica Thainá Messias.

Sentir-se bem com o ambiente e com as pessoas ao redor ajuda na motivação para comparecer às aulas

3. Encontre um espaço e uma equipe com os quais você se identifique

A conexão com o ambiente e com os profissionais faz toda a diferença na motivação . Praticar em um local acolhedor, com acompanhamento atento e personalizado, ajuda a criar laços e transformar o momento da aula em um verdadeiro ponto de apoio na rotina.

“Escolher um estúdio e um professor com os quais você se sinta confortável e à vontade potencializa muito o aproveitamento das aulas. A motivação aumenta quando você se sente bem acolhido no ambiente”, destaca.

4. Seja paciente: os resultados vêm com o tempo

Resultados duradouros levam tempo para aparecer. Por isso, não desanime se nas primeiras semanas as mudanças forem sutis. “A atividade física é um hábito construído aos poucos. Os resultados do pilates não aparecem do dia para a noite. Mas com constância, os efeitos são duradouros e muito recompensadores”, afirma Thainá Messias.