5 dicas de decoração para preparar os ambientes para o inverno

Adaptações simples transformam a sensação térmica dos ambientes

Com a queda das temperaturas, surge a necessidade de adaptar os espaços para torná-los mais acolhedores e funcionais durante os meses frios. Seja em casa ou em estabelecimentos comerciais, pequenos ajustes podem transformar completamente a sensação térmica e o conforto de quem circula entre os ambientes.

Pensando nisso, a arquiteta Carina Guevara, à frente do escritório Arquitetura de Consumo, compartilha 5 dicas práticas para preparar os cômodos para o inverno e aproveitar ao máximo tudo o que essa estação pode oferecer. Confira!

1. Reforce o isolamento térmico

Para manter os ambientes internos mais aquecidos e reduzir o consumo de energia, é essencial observar possíveis pontos de entrada de ar frio. “Janelas e portas mal vedadas permitem a entrada de ar frio, tornando o aquecimento menos eficiente e elevando os custos com energia. Use fitas de vedação, cortinas mais espessas ou até tapetes nas frestas para evitar correntes de ar. No comércio, cortinas de ar ou portas automáticas ajudam a manter a temperatura interna estável, sem comprometer a circulação de clientes”, explica Carina Guevara.

2. Aposte em iluminação quente

A escolha da iluminação também pode ajudar a tornar o ambiente mais acolhedor nos dias frios.

“A iluminação influencia diretamente a sensação térmica e o conforto de um ambiente. Substitua lâmpadas frias por versões de luz amarelada, que criam uma atmosfera acolhedora. Em escritórios e lojas, essa mudança também pode tornar o espaço mais convidativo, melhorando a experiência de funcionários e clientes”, comenta a especialista.

A manta de tricô é um dos itens decorativos que ajudam a manter o calor nos ambientes New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Invista em tecidos e texturas

Tecidos mais encorpados são aliados tanto da decoração quanto do conforto térmico durante o inverno. “Troque almofadas, mantas, capas de sofá e cortinas por tecidos mais pesados como lã, veludo e tricô. Além de decorativos, esses itens ajudam a manter o calor nos ambientes. No comércio, a ambientação com tecidos mais quentes pode criar uma atmosfera mais receptiva e propícia ao consumo durante os dias frios”, reforça Carina Guevara.

4. Faça uma manutenção preventiva em aquecedores e sistemas elétricos

Segundo a arquiteta, ao investir em aquecedores é importante garantir que estejam seguros e funcionando corretamente. “Antes de usar equipamentos de aquecimento, verifique se estão em bom estado. Limpezas periódicas e revisões técnicas evitam acidentes e garantem o bom funcionamento dos aparelhos. Em locais comerciais, essa medida é ainda mais importante para garantir segurança e evitar interrupções nas atividades”, explica.

5. Crie cantinhos de conforto e convivência

Ambientes acolhedores e com estímulos ao bem-estar tendem a ser mais atrativos durante os meses frios. “No inverno, as pessoas tendem a buscar ambientes mais acolhedores. Por isso, aposte em pequenos espaços com bebidas quentes, como café ou chá, que promovam bem-estar e convivência. Oferecer áreas de descanso ou aquecidas também pode aumentar o tempo de permanência no local”, finaliza Carina Guevara.