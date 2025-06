5 cuidados para prevenir queimaduras em crianças

Crianças de 0 a 5 anos estão mais propensas a acidentes com queimaduras Africa Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

No dia 6 de junho, o Brasil se une em uma importante mobilização nacional para chamar atenção para um problema sério e recorrente: os acidentes com queimaduras. A campanha, promovida pela Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), busca ampliar a conscientização sobre os perigos e incentivar ações preventivas.

Segundo dados da SBQ, cerca de 1 milhão de pessoas sofrem esse tipo de lesão anualmente no país — sendo que aproximadamente 70% dos casos ocorrem no ambiente doméstico. Entre os mais atingidos, estão as crianças de 0 a 5 anos, grupo que lidera os atendimentos no Sabará Hospital Infantil, em São Paulo. Estimativas da SBQ e do Ministério da Saúde (MS) revelam que cerca de 400 mil crianças são vítimas de queimaduras todos os anos, e cerca de 30 mil precisam ser internadas.

Fatores que aumentam o risco de queimaduras em crianças

Entre as situações cotidianas que elevam o risco de queimaduras em crianças, líquidos quentes, como água e óleo ferventes, lideram o ranking, seguidos por alimentos e bebidas aquecidos, além do contato com superfícies quentes, como panelas, ferros de passar e fornos.

“Grande parte desses acidentes acontece por descuido momentâneo. As crianças pequenas são muito curiosas e não têm noção do perigo. Por isso, o olhar atento dos adultos é fundamental”, alerta o Dr. Luiz Philipe Molina Vana, coordenador do Centro de Tratamento à Criança Queimada (CTCQ) do Sabará e ex-presidente da SBQ.

O médico também chama atenção para épocas do ano em que os riscos aumentam, como nas festas juninas, quando há maior exposição a fogueiras, fogos de artifício e até balões — que, além de ilegais, são extremamente perigosos. “Esses períodos exigem vigilância redobrada, assim como nas férias escolares, quando as crianças passam mais tempo em casa e, consequentemente, mais expostas a acidentes”, explica.

As crianças nunca devem ficar sozinhas na cozinha

Cuidados simples são grandes aliados

Para evitar acidentes, o Dr. Luiz Philipe Molina Vana recomenda cuidados simples, mas que fazem toda a diferença:

Nunca deixe crianças sozinhas na cozinha ou perto de fontes de calor;

ou perto de fontes de calor; Panelas devem estar sempre com os cabos virados para dentro do fogão;

Evite que crianças manipulem líquidos quentes, velas, fósforos ou isqueiros;

Produtos inflamáveis, como álcool, devem ser mantidos fora do alcance;

Durante as festas juninas, crianças não devem se aproximar de fogueiras nem manusear fogos de artifício.

Como agir em casos de queimadura

Em caso de queimadura, a orientação é lavar imediatamente o local com água corrente e procurar atendimento médico. “Não se deve aplicar nenhum tipo de produto caseiro, como pasta de dente, manteiga ou pomadas. Isso pode agravar a lesão. Cuidar de uma criança com queimaduras exige uma estrutura de atendimento multidisciplinar que tenha experiência tanto em minimizar sequelas como também conte com orientação voltada para o aspecto psicológico do acidente”, reforça o Dr. Luiz Philipe Molina Vana.