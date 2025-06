A cebolinha verde é rica em nutrientes que trazem inúmeros benefícios para a saúde New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

A cebolinha verde, conhecida cientificamente com Allium fistulosum, é muito apreciada na culinária por seu sabor suave e aroma característico. Seu uso se estende de saladas e sopas a recheios, molhos e omeletes. Além de valorizar pratos, esse tempero carrega compostos bioativos benéficos à saúde, como flavonoides, vitaminas e minerais.

A seguir, confira 5 benefícios da cebolinha verde para a saúde e como incluí-la na dieta!

1. Contribuição contra danos neuronais

O estudo “Green Onion-Derived Exosome-like Nanoparticles Prevent Ferroptotic Cell Death Triggered by Glutamate: Implication for GPX4 Expression”, publicado na revista internacional Nutrients, aponta que nanopartículas semelhantes a exossomos (pequenas partículas membranosas liberadas por células que carregam moléculas bioativas, como proteínas e RNA) de cebolinha tem potencial de atuar contra a morte celular neuronal.

Os pesquisadores isolaram nanopartículas semelhantes a exossomos da cebolinha verde, que eles chamaram de GDENs, e testaram seus efeitos em células do cérebro de camundongos, expostas a uma substância tóxica chamada glutamato — usada para simular danos neuronais, como os que ocorrem em doenças neurodegenerativas —, e verificaram que o GDENs preveniram a morte por ferroptose, um tipo de morte celular causada por excesso de ferro e estresse oxidativo.

Os estudiosos também verificaram que o elemento aumentou a produção de glutationa e glutationa peroxidase 4, substâncias antioxidantes que protegem as células, sugerindo um potencial uso terapêutico dos exossomos da cebolinha verde contra distúrbios neurológicos.

2. Fortalece os ossos

Com o avanço da idade, é comum que a densidade mineral óssea diminua, aumentando o risco de osteoporose e fraturas, mesmo com pequenos impactos. A vitamina K presente na cebolinha atua na produção de osteocalcina — uma proteína fundamental para a fixação do cálcio nos ossos —, ajudando a prevenir esses problemas.

Além disso, a planta é fonte em potássio (cerca de 206 mg a cada 100 g do alimento, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TBCA, da Universidade de São Paulo e da Food Research Center), que neutraliza o excesso de ácido no organismo, diminuindo a perda de cálcio.

3. Ajuda no controle de peso

O estudo “Aqueous and ethanolic extracts of Welsh onion, Allium fistulosum, attenuate high-fat diet-induced obesity”, publicado na revista BMC Complementary Medicine and Therapies, investigou os efeitos do extrato etanólico (AFE) e do extrato aquoso (AFW) da cebolinha verde no peso corporal e em outros parâmetros relacionados à obesidade, e constatou que as substâncias têm “potencial como materiais alimentares funcionais para o controle de peso na obesidade”.

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores alimentaram camundongos de 8 semanas de idade com três tipos de dieta: uma alimentação comum, sem intervenções; uma dieta rica em gordura; e uma dieta rica em gordura combinada com suplementos — que incluíam os extratos de cebolinha verde (AFW – extrato aquoso; AFE – extrato etanólico) — durante seis semanas.

Ao final desse período, foram avaliados diversos indicadores de obesidade nos camundongos, e constatou-se que os extratos reduziram o peso corporal, além dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue (no caso dos animais que consumiram o AFE).

A cebolinha verde é rica em antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico RossHelen / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Fortalece a imunidade

A cebolinha verde contém antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Isso ocorre porque essas substâncias combatem os danos causados pelos radicais livres — moléculas instáveis que danificam células e tecidos —, preservando a integridade e o bom funcionamento das células de defesa. Esse efeito também beneficia a saúde da pele, uma vez que os antioxidantes contribuem para a renovação celular, retardam o envelhecimento precoce e ajudam a manter a barreira cutânea protegida contra agressões externas, como poluição e raios ultravioletas.

5. Favorece a digestão

A cebolinha verde contribui para uma digestão mais eficiente graças à presença de fibras alimentares. Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), a cada 100 g da planta é possível obter 2,39 g de fibras alimentares, que auxiliam no funcionamento do intestino, promovendo a regularidade intestinal e prevenindo problemas como a constipação. Além disso, as fibras ajudam a aumentar a sensação de saciedade, o que também pode colaborar no controle do peso. Claro, quando combinado com uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos.

Dicas práticas para incluir a cebolinha verde na dieta

A versatilidade da cebolinha verde permite que ela seja incluída em diversos preparos, desde pratos quentes até opções frias. A seguir, confira alguns exemplos:

Crua em saladas e finalizações: picar a cebolinha finamente e polvilhar sobre saladas, sopas, legumes grelhados, arroz ou feijão é uma das maneiras mais simples e saborosas de aproveitá-la. Assim, você mantém ao máximo suas propriedades nutricionais;

picar a cebolinha finamente e polvilhar sobre saladas, sopas, legumes grelhados, arroz ou feijão é uma das maneiras mais simples e saborosas de aproveitá-la. Assim, você mantém ao máximo suas propriedades nutricionais; Omeletes e recheios: a cebolinha combina muito bem com ovos e pode ser usada tanto no preparo quanto na finalização. Também vai bem em recheios de tortas, panquecas e tapiocas;

a cebolinha combina muito bem com e pode ser usada tanto no preparo quanto na finalização. Também vai bem em recheios de tortas, panquecas e tapiocas; Caldos e sopas: adicionar a cebolinha no fim do cozimento dá sabor fresco e aroma aos pratos quentes. Ela é muito usada em caldos de legumes, carnes e canjas;

adicionar a cebolinha no fim do cozimento dá sabor fresco e aroma aos pratos quentes. Ela é muito usada em caldos de legumes, carnes e canjas; Patês e pastas: misture cebolinha picada a cremes como ricota, requeijão, iogurte natural ou cream cheese para fazer pastas leves e nutritivas para lanches e entradas;

misture cebolinha picada a cremes como ricota, requeijão, iogurte natural ou cream cheese para fazer pastas leves e nutritivas para lanches e entradas; Molhos e temperos: você pode usar a cebolinha como base para vinagretes, molhos verdes, ou mesmo misturá-la com azeite e alho para fazer um tempero aromático para carnes e vegetais.

Cuidados importantes