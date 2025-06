4 mudanças nas regras para realizar cirurgia bariátrica no Brasil

O Conselho Federal de Medicina (CFM) anunciou uma resolução que atualiza as regras para a realização da cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil, entre elas, está a liberação do procedimento para pacientes a partir de 14 anos. A nova norma substitui as resoluções anteriores e incorpora evidências científicas recentes, ampliando significativamente o acesso ao tratamento.