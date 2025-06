4 características do cachorro da raça setter irlandês 

Originário da Irlanda, o setter irlandês foi desenvolvido como cão de caça, combinando resistência, velocidade e inteligência. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a raça surgiu a partir do cruzamento entre o setter irlandês vermelho e branco e um cão de pelagem vermelha sólida, sendo reconhecida como um tipo distinto já no século XVIII. Com o passar do tempo, conquistou espaço também como cachorro de companhia.