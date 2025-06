3 orações para o Dia de São José de Anchieta

São José de Anchieta é inspiração entre os fiéis por sua fé inabalável Nature Escape Brazil / Shutterstock | Portal EdiCase

Em 9 de junho é celebrado o Dia de São José de Anchieta, um dos grandes nomes da história do Brasil colonial. Reconhecido como santo pela Igreja Católica, ele é lembrado por sua dedicação à fé, à educação e à cultura indígena. Sua trajetória marcou a formação espiritual e social do nosso país.

São José de Anchieta nasceu em 1534, na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, e, ainda jovem, ingressou na Companhia de Jesus. Chegou ao Brasil em 1553 como missionário e rapidamente se destacou por sua habilidade em aprender línguas indígenas e estabelecer laços com as populações nativas. Foi um dos fundadores da cidade de São Paulo, atuando como educador e catequista, com o objetivo de evangelizar e proteger os povos originários.

Na cidade, José de Anchieta, ao lado de outros doze missionários, fundou o Colégio de São Paulo, por instrução do Padre Manoel da Nóbrega. Foi no colégio que o missionário aprendeu a língua tupi e, posteriormente, escreveu uma gramática que auxiliou nas missões.

Além disso, ele teve papel importante na mediação de conflitos entre colonizadores e povos locais, especialmente durante a chamada Confederação dos Tamoios. Sua obra uniu fé, cultura e respeito à diversidade, tornando-se um símbolo de diálogo e paz. Por isso, em 2014, São José de Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco e, até hoje, é considerado o Apóstolo do Brasil.

Orações a São José de Anchieta rogam por discernimento e proteção Josep Suria / Shutterstock | Portal EdiCase

Orações para o Dia de São José de Anchieta

As orações para o Dia de São José de Anchieta celebram sua vida e missão no Brasil, sendo ideais para fortalecer a fé, especialmente em tempos difíceis. Confira algumas!

1. Oração a São José de Anchieta

São José de Anchieta, Apóstolo do Brasil,

Poeta da Virgem Maria, intercede por nós, hoje e sempre.

Dá-nos a disponibilidade de servir a Jesus,

como tu o serviste nos mais pobres e necessitados.

Protege-nos de todos os males do corpo e da alma.

E, se for vontade de Deus, alcança-nos a graça, que te pedimos.

São José de Anchieta, rogai por nós!

2. Oração a São José de Anchieta por discernimento

Ó São José de Anchieta, que, em sua jornada missionária, superou as imensas distâncias e adversidades do Novo Mundo para levar a luz do Evangelho, interceda por nós. Sua coragem diante da resistência e sua habilidade em adaptar a mensagem cristã às culturas locais revelam um espírito de dedicação e sabedoria incomparáveis. Lembramos com reverência sua determinação ao fundar escolas e promover a educação entre os povos indígenas, um testemunho de seu compromisso com a justiça e a inclusão.

Rogamos, portanto, por sua orientação em nossos próprios desafios, buscando refletir a mesma paciência e fortaleza que você demonstrou. Em momentos de dificuldade e dúvida, ajude-nos a manter o foco em nossa missão pessoal e comunitária, inspirando-nos com o exemplo de sua vida devotada. Que possamos agir com a mesma generosidade e dedicação com as quais você trabalhou para estabelecer uma ponte entre culturas e fé.

Conceda-nos a graça de viver nossos dias com a mesma integridade e empenho que você manifestou. Que sua intercessão nos fortaleça para enfrentar nossos desafios com coragem e amor, seguindo o caminho que você tão bem trilhou. Amém!

3. Oração de São José aos catequistas

São José de Anchieta, apóstolo e copadroeiro do Brasil, intercede pela minha vida e pelo meu ministério. Faz com que eu, servo indigno da nobre missão de educar na fé, possa ser útil para o trabalho na vinha do Senhor.

Poeta da Virgem Maria, intercede por todos aqueles que me forem confiados, para que seus corações se tornem dóceis à Palavra de Deus, como foi o da Virgem Santíssima.

Padroeiro dos catequistas, concede-me a graça de receber do Espírito Santo a sabedoria e a fortaleza necessárias para ensinar com as palavras e com a vida.