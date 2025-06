3 orações para o Dia de Corpus Christi 

1. Oração de Santo Afonso para Corpus Christi

Senhor, meu Jesus Cristo, estais noite e dia, no Sacramento do Altar, todo cheio de piedade e de amor, esperando, chamando e recebendo a todos os que vem visitar-vos.

Creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do Altar, Vos adoro e Vos dou graças por todos os benefícios que me tendes feito, especialmente por Vos terdes dado a mim no Sacramento Eucarístico e por me terdes concedido Vossa Mãe Maria Santíssima. Quero Vos dar Graças por este grande presente e amar-vos pelos que não Vos amam.