3 destinos exclusivos para explorar a vida selvagem africana

A Angola oferece a oportunidade de observar a vida selvagem de forma única Fabian Plock / Shutterstock | Portal EdiCase

A África Austral reserva surpresas para o viajante que busca experiências autênticas em meio à natureza. Angola, com sua vasta extensão territorial e diversidade de ecossistemas, surge como um destino promissor para safáris diferenciados. Longe do fluxo intenso de turistas de outros polos africanos, o país oferece a oportunidade de imergir em paisagens intocadas e observar a vida selvagem em seu estado natural.

Além disso, a variedade de ambientes, que engloba desde florestas tropicais até savanas e áreas montanhosas, proporciona um habitat rico para inúmeras espécies de animais, consolidando a região como um ponto de interesse crescente para o ecoturismo.

Nos últimos anos, a Angola tem direcionado esforços para o desenvolvimento do turismo ecológico, com os safáris a figurarem entre os atrativos principais. A singularidade da experiência reside na possibilidade de explorar a natureza exuberante com um grau elevado de exclusividade.

Adicionalmente, a condução dos safáris por guias que se comunicam em português facilita a imersão e a compreensão para os visitantes brasileiros, conferindo um diferencial significativo à jornada. Essa característica particular de Angola atrai aqueles que buscam uma vivência africana genuína e personalizada.

1. Parque Nacional da Quiçama

Localizado a aproximadamente 70 quilômetros ao sul de Luanda, o Parque Nacional da Quiçama abrange uma área de cerca de 3.600 quilômetros quadrados. Considerado uma área de preservação de grande importância na África Central, o parque abriga uma biodiversidade notável.

Durante os safáris, avistamentos de elefantes, leões, antílopes, crocodilos, zebras e hipopótamos são comuns, além da diversidade de espécies de aves que habitam a região. O parque também oferece a possibilidade de realizar caminhadas guiadas, proporcionando um contato ainda mais próximo com o ambiente natural.

A província do Cuando Cubango abriga dois importantes parques nacionais Gilberto Mbanza / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Parque Nacional de Mavinga

Situado na província do Cuando Cubango, no sudeste do país, o Parque Nacional de Mavinga estende-se por aproximadamente 15.000 quilômetros quadrados. Integrante de um conjunto de áreas protegidas, o parque tem como objetivo a preservação de ecossistemas de savana e floresta tropical. Sua relevância para a biodiversidade regional é inegável, e o parque se configura como um destino importante para o ecoturismo.

A fauna local inclui elefantes, leões, antílopes, crocodilos, hipopótamos e diversas espécies de aves. Iniciativas governamentais e parcerias com organizações internacionais visam a recuperação do parque e a promoção do turismo sustentável na região.

3. Parque Nacional de Luengue-Luiana

Também localizado na província do Cuando Cubango, o Parque Nacional de Luengue-Luiana é um dos maiores e mais remotos de Angola, com cerca de 22.000 quilômetros quadrados. A vasta diversidade de fauna e flora torna este parque um destino essencial para interessados em conservação e ecoturismo.

Similarmente aos outros parques, é possível observar elefantes, leões, antílopes, crocodilos, zebras e hipopótamos, além de uma rica variedade de aves. A característica de ser uma área menos explorada turisticamente confere ao safári em Luengue-Luiana um caráter particularmente exclusivo.