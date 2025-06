3 chás para ajudar a aliviar a coceira em cães e gatos

A pele é uma das maiores barreiras de proteção dos animais, mas também uma das mais sensíveis. Quando o pet começa a se coçar com frequência, é um sinal claro de que algo está fora do equilíbrio — e agir rápido pode evitar transtornos maiores.

“O ato repetido de coçar pode provocar feridas, infecções bacterianas e fúngicas secundárias, queda de pelos e até inflamação crônica da pele. Isso prejudica a qualidade de vida do animal e requer tratamentos mais longos e complexos”, alerta Douglas Evandro dos Santos, médico-veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Unime.

Principais causas da coceira

Qualquer sinal de coceira persistente, vermelhidão, descamação, feridas ou alteração no comportamento deve ser avaliado por um profissional. “Exames específicos ajudarão a identificar a causa e indicar o tratamento adequado o quanto antes, evitando que ocorra o comprometimento do sistema imunológico ou perda da pelagem, por exemplo”, enfatiza Douglas Evandro dos Santos.

Chás para coceira em cães e gatos

Além de cuidados como manter a vacinação e a vermifugação em dia, uso regular de antipulgas, alimentação equilibrada e adequada para a idade e raça e banhos com shampoos específicos para peles sensíveis, o médico veterinário explica que alguns chás são boas opções no tratamento de coceiras em cães e gatos. Basta preparar a infusão, deixar esfriar e aplicar na pele do animal com uma compressa ou durante o banho. Confira as indicações!