12 mitos e verdades sobre o consumo do leite

Hoje, 24 de junho, comemora-se o Dia Internacional do Leite — uma oportunidade para refletir sobre a importância desse alimento tão presente no cotidiano e, ao mesmo tempo, cercado de polêmicas. Desde a infância, o leite integra a alimentação de muitas pessoas, sendo reconhecido por seu valor nutricional, especialmente como fonte de cálcio e proteínas.

O leite de vaca é mesmo inflamatório?

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), mais de 6 bilhões de pessoas ao redor do mundo consomem leite e derivados, com destaque para os países em desenvolvimento. Apesar de sua ampla aceitação, o leite de vaca ainda gera muitas dúvidas e debates sobre os possíveis efeitos na saúde.

O médico esclarece “que algumas pessoas têm intolerância à lactose, uma deficiência na produção da enzima lactase, responsável pela digestão da lactose, e que pode gerar fermentação e sintomas desagradáveis no intestino. Em outros casos, a pessoa pode apresentar a APLV ou Alergia à Proteína do Leite de Vaca, o que ativa o sistema imunológico e pode provocar inflamação . Mas isso não se aplica à maioria da população”.

O leite é um alimento rico em nutrientes essenciais

“Alguns pacientes chegam ao consultório e comentam: ‘Ah, doutor, mas eu sinto diferença quando tiro o leite da dieta’. Se for esse o caso, é preciso investigar. Pode ser intolerância à lactose , alergia à proteína do leite ou até mesmo um desequilíbrio da microbiota intestinal. Nada que um bom diagnóstico não resolva”, relata o médico. Para quem apresenta sintomas após o consumo, a recomendação é sempre buscar orientação médica.

14 mitos e verdades sobre o consumo do leite

1. É uma fonte importante de cálcio e proteínas

2. Pode ser consumido por adultos saudáveis

3. Leite ajuda na manutenção da saúde óssea

4. É possível consumir leite mesmo com intolerância à lactose

Verdade. Hoje existem várias alternativas, como o leite zero lactose ou bebidas vegetais enriquecidas. Em alguns casos, o acompanhamento profissional permite reintroduzir o alimento com segurança.

5. Leite não causa mucosidade em pessoas saudáveis

As proteínas e vitaminas do leite ajudam a fortalecer a imunidade das crianças

6. O leite fortalece o sistema imunológico das crianças

Verdade. As proteínas e vitaminas do leite auxiliam na construção e no funcionamento das defesas do corpo, ajudando a combater infecções e a prevenir doenças. Vale lembrar que, para os recém-nascidos, a melhor opção sempre será o aleitamento materno.