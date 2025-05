Veja quando recorrer a remédios naturais ou convencionais

Dores de cabeça leves, resfriados ocasionais ou até incômodos digestivos podem ocorrer no dia a dia. O uso consciente da medicação — seja ela natural ou industrializada — não só melhora contribui com o tratamento, como também evita exageros e efeitos indesejados. Segundo o farmacêutico e naturopata Jamar Tejada, saber quando recorrer à “farmácia da natureza” e quando optar pela “farmácia de balcão” é a chave para uma vida com mais saúde e menos efeitos colaterais.