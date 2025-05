Veja os riscos do uso excessivo de medicamentos por idosos

Por que os idosos tomam tantas medicações?

Além disso, o paciente pode decidir tomar medicamento por conta própria ou, até mesmo, continuar o uso de medicações que foram úteis no passado quando já não são mais necessárias. O consumo de chás, vitaminas e suplementos também podem interferir no tratamento medicamentoso e causar efeitos colaterais. “Nesses casos, vale muito a pena fazer uma avaliação completa com o geriatra, que vai analisar cada remédio e ver o que pode ser retirado ou trocado”, recomenda o médico.