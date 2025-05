Veja os benefícios do atum para a saúde física e mental

O atum, popular na culinária brasileira, seja na marmita, no sushi ou no sanduíche, vai além da fama de proteína prática. Trata-se de um peixe com grande valor nutricional, podendo colaborar para o equilíbrio do corpo e da mente.

“Esse peixe fornece proteína de alto valor biológico, é rico em vitaminas do complexo B, D e A, minerais, como selênio e magnésio, e ácidos graxos essenciais, como o ômega 3 , que possui efeitos protetores ao sistema cardiovascular e ao cérebro”, explica Sandra Belo, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

Benefícios do atum para a saúde mental

Uma curiosidade pouco conhecida é a relação do atum com a saúde mental. O ômega 3 presente no peixe participa da regulação de neurotransmissores, como a serotonina, popularmente conhecida como o hormônio do bem-estar. “Estudos apontam que dietas com boas fontes de ômega 3 podem contribuir na redução de sintomas de ansiedade e depressão leve”, explica Sandra Belo.