Veja como se proteger da covid-19 no inverno

Com a proximidade do inverno, cresce a preocupação com as doenças respiratórias. No entanto, ao contrário dos anos anteriores, a covid-19 já não ocupa o protagonismo entre os vírus que mais preocupam os especialistas em 2025. Segundo o infectologista clínico, Dr. Gustavo Dittmar, coordenador da Infectologia do Hospital Albert Sabin (HAS), a circulação do coronavírus persiste, mas o impacto é significativamente menor.