Veja como oferecer certos alimentos ao gato de forma segura

O cuidado com a alimentação dos gatos é essencial para garantir a saúde e o bem-estar desses animais. Eles possuem necessidades nutricionais específicas. Por isso, oferecer alimentos inadequados, como os destinados ao consumo humano, pode causar sérios problemas de saúde, incluindo intoxicações, deficiências nutricionais e doenças crônicas.

“Os gatos têm necessidades nutricionais que diferem significativamente das dos humanos e até mesmo de outros animais de estimação, como cães. Por isso, é importante oferecer sempre uma dieta equilibrada e adequada, garantindo mais saúde e bem-estar do seu felino”, comenta Adolfo Carlos Barreto Santos, coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Anhanguera.