Veja como a maternidade impacta a saúde mental das mulheres

Uma maternidade sustentável exige que a mulher se reconheça como sujeito com necessidades próprias, inclusive emocionais

A exaustão passa a ser normalizada, a sobrecarga vira rotina silenciosa e os próprios limites se tornam invisíveis até mesmo para quem os ultrapassa. Nesse cenário, sintomas de adoecimento emocional podem surgir de forma sutil, muitas vezes confundidos com o “cansaço normal” da maternidade. Por isso, reconhecer os sinais de alerta sobre saúde mental para mães é um passo essencial para cuidar de quem cuida.

Exigências irreais da maternidade e seus impactos emocionais

Conforme a profissional, as necessidades das mães costumam ser ignoradas. “A mulher que se torna mãe continua sendo uma pessoa com desejos, cansaços, limites e necessidades emocionais, mas isso é frequentemente ignorado — por ela mesma e pelo entorno”, afirma.

A profissional também explica que o puerpério, os primeiros meses após o nascimento do bebê, é apenas o início de uma jornada emocional que se estende por toda a maternidade. “Há mães adoecendo emocionalmente não só no pós-parto, mas anos depois, já com os filhos maiores. É o que chamamos de maternidade crônica: a mulher nunca mais se autoriza a colocar suas necessidades em primeiro plano”, acrescenta.