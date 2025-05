Veja as causas e os sintomas da artrite séptica no joelho

A artrite séptica é uma infecção grave, sendo causada, na maioria das vezes, por bactérias que invadem o interior da articulação, provocando dor intensa, inchaço, vermelhidão e dificuldade de movimento. Ela pode causar danos permanentes se não for tratada rapidamente. Recentemente, o cantor Mateus Liduário, da dupla Jorge e Mateus, precisou se afastar dos palcos após passar por uma cirurgia no joelho para tratar a doença.

Causas da artrite séptica

Segundo o Dr. Marcos Cortelazo, a artrite séptica ocorre devido a uma infecção por agentes como Staphylococcus aureus e Streptococcus principalmente por três causas. “A artrite séptica pode surgir devido a uma inoculação direta do agente infectante, da bactéria. Por exemplo, se o paciente ralar o joelho, pode ocorrer uma infecção local que chega na articulação. Ou então se o paciente passou por uma cirurgia, intervenção ou injeção, como as infiltrações, na articulação em que houve alguma falha na assepsia, a artrite séptica também pode ocorrer. Essas são as causas mais comuns”, diz.

Diagnóstico e tratamento da artrite séptica

O diagnóstico pode ser feito por meio de exame clínico ou punção da articulação. “Por meio da punção, encontramos um líquido com aspecto purulento que pode ser avaliado por meio de uma bacterioscopia ou cultura. Mas precisamos agir rapidamente para evitar que essa bactéria continue a se proliferar e destrua a cartilagem de maneira irreparável, podendo levar até a perda da articulação caso o tratamento seja demorado, com o desenvolvimento de sequelas que se assemelham a uma artrose grave”, alerta o Dr. Marcos Cortelazo.

Além disso, é indicada antibioticoterapia, que dura cerca de 30 dias. “Geralmente, as primeiras duas semanas são de administração endovenosa e depois via oral. Mas o tempo de uso do antibiótico dependerá do agente causador, da gravidade da infecção e dos resultados dos exames laboratoriais”, acrescenta.