Veja as causas e o tratamento para a gordura no fígado

A gordura no fígado é uma condição delicada, mas reversível

A gordura no fígado, ou esteatose hepática, é o acúmulo excessivo de gordura nas células do fígado. Muitas vezes, não apresenta sintomas nos estágios iniciais, mas pode evoluir para doenças mais graves, como hepatite gordurosa, fibrose e cirrose. A condição é reversível na maioria dos casos, especialmente com mudanças no estilo de vida, como alimentação saudável, perda de peso e prática regular de atividade física.

De acordo com o cirurgião gástrico Adolfo Cezar Rodrigues Chang, do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES), a principal causa da doença está no desequilíbrio entre alimentação e atividade física. “Seja ela de origem alcoólica ou não alcoólica, a gordura no fígado pode levar à inflamação e, consequentemente, à cirrose hepática”, explica.

Fatores de risco e diagnóstico

A gordura no fígado é uma condição bastante comum, afeta cerca de 25% da população. O risco é maior em pacientes com doenças crônicas como diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade e dislipidemia. Além disso, o problema pode permanecer silencioso por anos, já que, na maioria dos casos, não apresenta sintomas. Quando ocorrem, costumam surgir apenas em fases mais avançadas, comprometendo as funções hepáticas.

Para o diagnóstico, Adolfo Cezar Rodrigues Chang destaca que são necessários exames laboratoriais que avaliam a função hepática, como bilirrubinas, transaminases, fosfatase alcalina e gama GT, além da ultrassonografia de abdome superior, que pode identificar o grau de comprometimento do fígado.

A prática de atividade física é fundamental para o tratamento da gordura no fígado

Tratamento da gordura no fígado

Atualmente, não há um medicamento específico para tratar a esteatose hepática. Segundo Adolfo Cezar Rodrigues Chang, o tratamento é baseado, principalmente, na mudança do estilo de vida. “A correção dietética e a prática regular de atividade física são fundamentais. Alguns medicamentos e suplementos podem auxiliar, mas devem ser usados apenas sob orientação médica, já que algumas substâncias podem ser tóxicas para o fígado”, alerta.

A negligência no tratamento pode trazer sérias consequências, visto que a esteatose hepática pode evoluir para cirrose mesmo em pacientes que não bebem. “Nos Estados Unidos, essa já é a principal causa de transplante hepático, e o Brasil segue a mesma tendência”, destaca o médico.

Prevenção é o melhor caminho

Apesar de não haver uma forma específica de prevenir a gordura no fígado, adotar hábitos saudáveis pode reduzir significativamente o risco da doença. Dessa forma, o diagnóstico precoce e as mudanças no estilo de vida podem evitar complicações graves e garantir uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

Manter uma alimentação equilibrada, rica em verduras, legumes e frutas, evitar o consumo excessivo de carne vermelha e alimentos ultraprocessados, praticar exercícios regularmente e não abusar do álcool são medidas essenciais para manter a saúde do fígado e do organismo como um todo.