A representante de Soledade, Júlia Guerra, foi a grande vencedora do Miss Universe Rio Grande do Sul. Com 35 anos e 1,75m de altura, Júlia é quiropraxista, pós-graduada em Neurociência e Gestão em Saúde, e representa uma mulher madura, comprometida com o cuidado, o conhecimento e o impacto social.

A miss sonha em fundar uma organização sem fins lucrativos voltada ao desenvolvimento cultural e social de crianças em situação de vulnerabilidade.

— Quero contribuir ativamente para transformar realidades e oferecer oportunidades onde hoje existem limitações — afirma.

Perguntada sobre o que acredita que lhe fez garantir a vitória, Júlia — que tem no currículo os títulos de Miss Brasil Latina e Miss América Latina, ambos em 2013 — respondeu que sua experiência contou muito para o sucesso na noite deste domingo (25):

— Acredito que, atrelada à minha experiência, a minha essência. Eu carrego muitos valores e princípios na minha vida e tento ser uma mulher diferente, que busca agregar valor à vida das outras pessoas, fazer o bem, e correr atrás dos meus sonhos e objetivos com muita resiliência independente do que eu passe. Eu sempre falo que não é sobre o que a gente está passando, mas sobre como a gente resolve agir diante disso. Então, eu acho que isso fez a diferença.

A mensagem que os gaúchos podem esperar no reinado de Júlia tem a ver com união e força.

— Eu quero trazer a mensagem de que nós, mulheres, quando nos unimos, nos tornamos muito mais fortes. Quando a gente usa o nosso poder, a nossa voz, a nossa inteligência, a gente transforma vidas, transforma o mundo se a gente quiser. Então, eu quero mostrar que juntas, todas nós podemos fazer a diferença no mundo que a gente vive hoje em dia.

O concurso foi realizado na noite deste domingo, no Teatro AMRIGS, em Porto Alegre. A miss Santa Maria, Maria Piva, ficou na vice-liderança e a miss Flores da Cunha, Laura Calgaro, garantiu a terceira colocação.

Este foi o segundo concurso de Miss Universe RS realizado em 2025. Em janeiro, foi escolhida por aclamação a modelo Aline Fritsch, de Lagoão. Ela esteve presente na cerimônia deste domingo e passou o título para a nova Miss Rio Grande do Sul, que assume imediatamente o cargo e terá a responsabilidade de representar o Estado no no Miss Universe Brasil 2026, previsto para o primeiro semestre do próximo ano.

"Uma vez miss, sempre miss"

Ao passar a coroa para sua sucessora, a Miss Universe Rio Grande do Sul 2025 Aline Fritsch avaliou seu reinado, que classificou como corrido e intenso:

— Estou muito feliz por ter vivido esse processo que hoje se encerra. Nesse momento, estou mais focada na carreira profissional, pois além de miss também sou médica. Por isso, estou um pouco afastada dos concursos, mas com certeza seguirei acompanhando, porque uma vez miss, sempre miss.

Aline deu um conselho para sua sucessora:

— Que ela aproveite e viva intensamente este momento. Muito além do título e da busca por ser a Miss Brasil, que ela saiba aproveitar a oportunidade e desfrutar o quanto podemos crescer nesse processo. Mesmo tendo sido muito rápido para mim, o crescimento e as oportunidades que tive foram gigantescas.

A decisão de escolher a Miss Universe RS 2026 com antecedência visa dar mais tempo à equipe gaúcha para preparar a competidora para a etapa nacional. A vencedora dedicará seu tempo a causas sociais, treinará oratória e passarela, cuidará de sua imagem e se preparará por quase um ano para o Miss Brasil.

Como foi o concurso

Das 42 inscritas, apenas 15 candidatas chegaram à etapa final do concurso. O júri foi composto por 36 votantes, incluindo Deise Nunes, coroada Miss Brasil em 1986. Vestindo um longo verde glamouroso, a mestre de cerimônias foi Gabriela Markus, Miss Brasil 2012 e top 5 do Miss Universo.

O desfile de abertura foi ao som de Vogue, de Madonna, durante o qual as candidatas dançaram de forma descontraída. Já o desfile de biquíni contou com a trilha de Abracadabra, de Lady Gaga. Logo após, foi anunciado o Top 10, composto pelas representantes das cidades de Casca, Flores da Cunha, Guaíba, Montenegro, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Sobradinho e Soledade.

Vestidas com muito brilho, plumas e paetês, e desfilando lentamente ao som de John Legend e Faouzia, Minefields, as 10 misses fizeram sua apresentação em traje de gala.

Em seguida, foi anunciado o Top 6, composto pelas misses: Soledade, Santa Maria, Flores da Cunha, Guaíba, Casca e Rio Grande. Soledade, por sinal, foi eleita Miss Popularidade, pois foi a candidata mais votada nas plataformas digitais. Ela recebeu a faixa especial do coordenador do concurso, Paulo Linhares.

As seis candidatas encararam uma rodada de perguntas e respostas, feitas pelos jurados. As misses foram convidadas a falar sobre temas como: "Uma figura feminina gaúcha que a inspira"; "Ódio nas redes sociais e como uma miss pode combater isso"; "Qual causa social toca seu coração e como pretende usá-la no seu reinado"; "De que forma a tragédia da enchente no RS transformou o seu olhar"; "Como mulher, como o problema do feminicídio te toca e como combatê-lo"; e "Que tipo de legado deixaria de deixar para as próximas gerações de mulheres".

Por fim, o Top 3 foi definido e consagrou a vitória de Júlia. A nova soberana levou para casa um carro zero quilômetro. A candidata que ficou em segundo lugar ganhou uma viagem para Paris, e a terceira, uma viagem para Trancoso, na Bahia.

As misses que ficaram em quarto, quinto e sexto lugares terão um fim de semana no Hotel Valle D'Incanto, em Gramado.

Preparação para o Miss Brasil

Paulo Linhares planeja preparar a nova soberana com as mesmas estratégias que levaram Aline Fritsch à vice-liderança do Miss Brasil 2025. A preparação, que durará quase um ano, ocorrerá em Porto Alegre.