Horóscopo semanal: previsão dos signos de 26 de maio a 01 de junho de 2025

Nesta semana, o Sol em Gêmeos seguirá em conjunção com Urano e Mercúrio, indicando um período movimentado e sujeito a mudanças repentinas. Isso poderá levar a desafios na comunicação, mas também a novas oportunidades.

Vênus em Áries fará aspecto positivo com Marte e Júpiter, sugerindo uma fase favorável para os relacionamentos e as finanças. Por sua vez, Marte em Leão fará bom aspecto com Júpiter, propiciando a realização dos sonhos e a coragem para batalhar pelo que deseja.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Nesta semana, a comunicação e as novas ideias ganharão destaque. Haverá a possibilidade de boas parcerias. Contudo, essa agitação poderá gerar ansiedade e impulsividade. Logo, procure organizar melhor os pensamentos.

Ainda nesta fase, possivelmente surgirão imprevistos em viagens curtas e nas atividades da rotina. Por outro lado, a sua energia, carisma e confiança estarão em alta, atraindo oportunidades favoráveis e impulsionando realizações. Será um bom momento para iniciar novos projetos.

Touro

Tenderá a ser uma semana de mudanças no setor financeiro. Sua mente estará repleta de novas ideias sobre como ganhar ou gerenciar o dinheiro. Contudo, poderá se deixar levar por impulsos, gastando mais do que precisa.

No setor afetivo, o período será de encerramentos. Com isso, haverá a possibilidade de se confundir. Para amenizar a situação, procure acolher os sentimentos e evite tomar decisões sem clareza. Por fim, você se envolverá com o que traz alegria e o(a) conecta com a própria essência. Aproveite essas boas energias para batalhar pelo que deseja.

Gêmeos

O seu brilho pessoal estará em alta nesta semana e você desejará que as suas ideias impactem as pessoas ao seu redor. Será um bom momento para realizar transformações na vida. Apenas tome cuidado com as atitudes impulsivas e invista no autoconhecimento para ter clareza nas decisões.

No campo das relações, buscará alinhar os seus valores com os da pessoa amada. O período será favorável para fortalecer laços e construir uma rede de afeto e união.

Câncer

Você viverá uma fase de introspecção e encerramento. Durante o processo, a sua mente estará ativa para compreender as mensagens do inconsciente. Entretanto, para que possa ter ainda mais clareza sobre o que precisa ser encerrado, deverá cuidar do bem-estar espiritual.

Por outro lado, o setor social receberá um impulso favorável, com a interação com os amigos tendendo a fluir de maneira harmônica. Por fim, os desejos para o futuro poderão encontrar caminhos mais fáceis.

Leão

Você se envolverá bastante com o setor social, especialmente com os amigos. Sua mente estará cheia de ideias que desejará compartilhar, e uma energia transformadora impulsionará mudanças positivas nos relacionamentos e na realização de sonhos.

No campo profissional, seu carisma estará em evidência, facilitando o reconhecimento por parte dos superiores. Além disso, boas energias trarão oportunidades de crescimento na carreira. Será um momento excelente para buscar avanços e deixar a sua marca.

Virgem

Nesta semana, você terá ideias criativas e originais no setor profissional. No entanto, mudanças inesperadas poderão surgir nessa área. Por isso, prepare-se para elas, mantendo a flexibilidade e adaptando-se ao que for necessário. Além disso, tenha cautela com possíveis atitudes impulsivas motivadas por essas transformações.

Ainda neste período, a busca por conhecimento e crescimento pessoal estará em destaque. Será um bom momento para se dedicar aos estudos filosóficos, planejar viagens ou se conectar com novas culturas.

Libra

Semana favorável para expandir seus horizontes. Afinal, poderá ter ideias que o(a) levarão a se aventurar em oportunidades que trarão conhecimento e expansão. Ademais, suas crenças possivelmente enfrentarão reviravoltas.

Apesar das boas energias do período, poderá se deixar levar por exageros, causando prejuízos. No campo afetivo, situações desconfortáveis poderão ocorrer. Logo, procure acolher seus sentimentos, ressignificar o que viveu e encerrar os ciclos que geram sofrimento nas relações.

Escorpião

Tenderá a ser uma semana de profundas transformações. Momento perfeito para encarar os seus medos e sombras. No entanto, ao longo desse processo, poderá se deparar com desconfortos, o que o(a) levará a tomar decisões precipitadas. Atente-se a isso e direcione bem a sua energia.

No campo financeiro, haverá tendência a imprevistos. Logo, se prepare para lidar com questões indesejadas. Nos relacionamentos e parcerias, terá mais facilidade para encontrar harmonia.

Sagitário

Os relacionamentos e parcerias ganharão um foco especial. Isso porque você desejará se conectar com pessoas que apresentam ideais em sintonia com os seus. Ao mesmo tempo, será o momento de se abrir para visões diferentes das suas.

Apesar das boas energias, mudanças repentinas poderão levar a conflitos. Logo, procure controlar os impulsos e evitar rompimentos precipitados. No trabalho e na rotina, haverá um clima leve e positivo. Você tenderá a se sentir mais animada(o) para realizar as tarefas. Aproveite este período para encontrar o equilíbrio.

Capricórnio

O trabalho e a saúde ganharão mais a sua atenção. Além disso, tenderá a ser um período movimentado e sujeito a mudanças, o que poderá gerar uma certa tensão. Por isso, tome cuidado para não agir de forma precipitada.

Ainda nesta semana, você terá a capacidade de reestruturar os seus hábitos, gerando melhorias poderosas. Também sentirá facilidade de expressar sua paixão nos projetos e nas relações afetivas. Por fim, a sorte acompanhará sua vida amorosa, trazendo alegria e favorecendo novos começos.

Aquário

Nesta semana, sua criatividade estará aguçada e você dedicará mais atenção ao que traz alegria e prazer. Ao mesmo tempo, poderão surgir imprevistos que afetem seu ego ou o(a) impulsionem em direção ao que realmente deseja.

Ainda nesta fase, os dias serão propícios para transformações, especialmente para romper com padrões ultrapassados. No campo social, você demonstrará mais habilidade para ampliar sua rede de contatos, conectando-se com pessoas que poderão trazer boas oportunidades. Portanto, aproveite este momento.

Peixes

O seu foco se voltará para a família e para os assuntos do lar, com um desejo por novidades. Também haverá a possibilidade de se deparar com mudanças repentinas nesse setor, o que poderá interferir nas dinâmicas da casa.