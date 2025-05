Entenda como é feita a transfusão de sangue em animais

A transfusão de sangue pode ajudar a salvar a vida do seu animal de estimação

Assim como os humanos, cães e gatos também podem precisar de transfusão de sangue para sobreviver a diversas emergências. Segundo a médica-veterinária Mariana Belloni Teixeira, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da faculdade Anhanguera, trata-se de um procedimento seguro e fundamental em casos específicos.

“A transfusão pode ser necessária quando o animal sofre uma grande perda sanguínea, como em casos de atropelamento, anemias severas, intoxicações ou doenças infecciosas, como a erliquiose (doença do carrapato). O sangue doado pode literalmente salvar uma vida”, explica.

Processo de transfusão de sangue

Antes da transfusão , o veterinário realiza exames laboratoriais para confirmar a real necessidade e determinar o tipo sanguíneo do animal, já que cães e gatos possuem tipos diferentes de sangue, e a compatibilidade é fundamental para evitar reações adversas.

O processo de transfusão em pets é muito semelhante ao dos humanos, com etapas essenciais. “Inicialmente, é feita a identificação da necessidade do procedimento por meio de exames clínicos e laboratoriais, seguida da tipagem e testes de compatibilidade. Nos cães, são identificados antígenos como DEA 1.1; nos gatos, os tipos mais comuns são A, B e AB. Um teste cruzado também é feito para evitar rejeição. O passo seguinte é a coleta do doador, realizada por punção da veia jugular”, explica a veterinária Mariana Belloni Teixeira.