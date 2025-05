Entenda as causas do vício em apostas online

Está em andamento no Senado Federal a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, com o objetivo de investigar a atuação das plataformas de apostas esportivas no Brasil. Ela foi criada para apurar possíveis irregularidades, como lavagem de dinheiro e o impacto financeiro dessas plataformas no orçamento das famílias brasileiras. Além disso, busca entender o papel dos influenciadores digitais na promoção desses sites, especialmente se há contratos que incentivam lucros com base nas perdas dos usuários.