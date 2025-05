8 modelos de fontes e bebedouros de água para gato 

As fontes e bebedouros estimulam os gatos a consumirem mais água Kulkova Daria / Shutterstock | Portal EdiCase

Os gatos, por natureza, não têm o hábito de beber muita água. Isso acontece porque os ancestrais desses animais viviam em regiões desérticas e obtinham a maior parte da hidratação a partir das presas que caçavam, especialmente pequenos roedores. Com o tempo, essa característica biológica foi mantida nos gatos domésticos, mesmo com a alimentação baseada em ração seca.

O problema é que a ingestão reduzida de água pode prejudicar a saúde do gato e favorecer o surgimento de doenças como insuficiência renal, infecções urinárias e formação de cristais na bexiga. Para ajudar o animal a se hidratar melhor, muitos tutores têm recorrido ao uso de fontes e bebedouros.

Esses acessórios oferecem água corrente, fresca e mais atrativa, estimulando o consumo ao longo do dia. Além de manter a bebida em movimento — chamando a atenção do gato —, certos modelos ajudam a conservar a qualidade da água por mais tempo, evitando acúmulo de impurezas.

No mercado, há uma grande variedade de modelos que se adaptam ao perfil do felino e às preferências do tutor. A seguir, veja algumas opções de fontes e bebedouros de água para gatos!

1. Fonte elétrica com recirculação contínua

Esse modelo conta com uma bomba que mantém a água em movimento constante, despertando o interesse natural dos gatos. A maioria das versões é feita de plástico resistente e possui filtros para reter impurezas. É indicada para gatos que não se sentem atraídos por água parada no pote e gostam de fontes visuais e sonoras. Precisa de tomada e limpeza semanal para garantir o bom funcionamento da bomba.

2. Fonte de cerâmica esmaltada

A cerâmica é atóxica, de fácil higienização e mantém a temperatura da água mais estável, mesmo nos dias quentes. Fontes feitas com esse material não retêm odores. O peso da cerâmica também evita que o gato mova ou derrube o acessório.

3. Fonte com níveis e plataformas

Essa fonte é formada por diferentes patamares onde a água escorre, criando várias opções de acesso. Alguns gatos preferem lamber a água diretamente da queda, outros optam por áreas mais rasas. É perfeita para casas com mais de um bichano, pois permite que cada um beba da forma que preferir. Além disso, estimula o comportamento explorador e aumenta o tempo de interação do animal com o bebedouro.

4. Fonte com funcionamento silencioso e filtro de carvão

Alguns gatos se assustam com o barulho da água corrente ou do motor das fontes. Para esses casos, há modelos com bombas silenciosas e tecnologia de filtragem com carvão ativado, que elimina impurezas, odores e sabores da água. Isso deixa o líquido mais limpo e palatável. Esses modelos são ótimos para ambientes internos e gatos mais sensíveis ao som.

Alguns bebedouros são ativados com sensor de movimento Lightspruch / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Bebedouro com sensor de presença

Com sensor de movimento, esse modelo só ativa o fluxo de água quando o gato se aproxima, chamando a atenção do animal e reduzindo o uso contínuo da bomba. Além de economizar energia, também evita o acúmulo de sujeira em locais onde não há consumo frequente. É ideal para tutores que desejam investir em tecnologia para tornar o ambiente mais interativo e eficiente.

6. Fonte com efeito cascata

Esse modelo imita uma pequena queda d’água, com o som suave da água escorrendo. É indicada para gatos curiosos que gostam de brincar com a água ou observá-la em movimento. O efeito de cascata ajuda a manter a água fresca e visivelmente atrativa. Pode ser feita em plástico, cerâmica ou inox, dependendo do modelo.

7. Bebedouro com tigela de aço inoxidável

O aço inox é resistente, higiênico e ideal para gatos com pele ou focinho sensíveis. Esse tipo de bebedouro não acumula resíduos e é fácil de lavar, evitando o desenvolvimento de bactérias. Modelos com grande capacidade de armazenamento são úteis para tutores que passam longas horas fora de casa. Também há versões que combinam tigelas de inox com suportes em plástico ou silicone antiderrapante.

8. Fonte com reservatório transparente e medidor de nível