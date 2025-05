Barreado tmalucelli / ShutterStock | Portal EdiCase

A culinária é uma expressão cultural que representa a história, a identidade e os valores de uma região. No Sul do Brasil, a gastronomia é uma mistura de sabores e tradições de diversos povos que colonizaram a região. Os imigrantes alemães, italianos, poloneses e ucranianos influenciaram significativamente a comida sulista, deixando um legado de pratos típicos muito apreciados até hoje.

Abaixo, confira 6 receitas típicas do Sul do Brasil!

Barreado

Ingredientes

1 kg de carne bovina magra

2 cebolas picadas

3 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 pimentão picado

1 xícara de chá de farinha de mandioca

2 colheres de sopa de óleo

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Corte a carne em pedaços e tempere com sal. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o tomate e o pimentão até dourar. Acrescente a carne e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 3 horas em fogo baixo. Depois, retire a carne da panela, desfie e volte para o caldo. Acrescente a farinha de mandioca e, em fogo médio, mexa bem até engrossar. Sirva quente com cheiro-verde.

Cuca de banana

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

3 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

4 bananas maduras fatiadas

Canela em pó a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o açúcar. Adicione o óleo, o leite e os ovos e misture bem. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Cubra com as bananas fatiadas e polvilhe canela em pó. Despeje o restante da massa e polvilhe mais um pouco de canela em pó. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até que fique dourada. Sirva quente ou fria.

Entrevero catarinense

Ingredientes

300 g de alcatra cortada em tiras

300 g de lombo suíno cortado em tiras

cortado em tiras 200 g de filé de frango cortado em tiras

150 g de bacon cortado em cubos

1 linguiça calabresa cortada em rodelas

1 cebola picada

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

2 tomates sem sementes e picados

3 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça uma panela grande com o óleo. Comece fritando o bacon até dourar bem. Adicione as carnes em etapas, começando pela carne bovina, depois o lombo e, por último, o frango, selando bem cada uma antes de adicionar a próxima. Mexa bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a calabresa, a cebola e o alho, refogando até dourar e soltar aroma. Coloque os pimentões e os tomates, misture bem e deixe cozinhar até que os legumes fiquem macios, mas ainda firmes. Finalize com cheiro-verde picado e sirva quente.

Joelho de porco izikMD / ShutterStock | Portal EdiCase

Joelho de porco

Ingredientes

1 joelho de porco defumado

2 cebolas picadas

4 dentes de alho picados

2 folhas de louro

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de chá de cominho

1/2 xícara de chá de vinagre de vinho tinto

1/2 xícara de chá de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Coloque o joelho de porco em uma panela grande, cubra com água e leve ao fogo médio para ferver por 30 minutos. Retire o joelho da água e reserve. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem macios. Adicione as folhas de louro, a páprica doce e o cominho e misture bem. Acrescente o vinagre e deixe reduzir por alguns minutos. Adicione o joelho de porco na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 1 hora e 30 minutos, mexendo de vez em quando e adicionando água se necessário. Retire o joelho da panela e coloque em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até que fique dourado e crocante por cima. Sirva quente.

Arroz carreteiro

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz

500 g de carne-seca dessalgada e desfiada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

2 tomates picados

2 colheres de sopa de óleo

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz, cubra com água, tempere com sal e cozinhe em fogo baixo até que ele fique macio. Em outra panela, aqueça o óleo e refogue a cebola, o alho e o pimentão até que fiquem macios. Acrescente a carne-seca e refogue por alguns minutos. Adicione os tomates picados e deixe cozinhar até que se desmanchem. Misture o arroz cozido com o refogado de carne-seca. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por mais alguns minutos, mexendo sempre. Sirva quente, polvilhado com salsinha picada.

Vaca atolada

Ingredientes

1 kg de costela bovina cortada em pedaços

bovina cortada em pedaços 1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

4 dentes de alho picados

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 pimentão verde picado

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente o suficiente para o cozimento

1 folha de louro

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure bem os pedaços de costela. Adicione a cebola, o alho, o pimentão e os tomates. Refogue bem até que os legumes fiquem macios e soltem líquido. Tempere com sal e pimenta-do-reino e adicione a folha de louro. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por cerca de 40 a 50 minutos após pegar pressão, até a costela ficar bem macia. Aguarde a pressão sair, abra a panela e acrescente a mandioca. Se necessário, adicione mais água quente para cobri-la.