6 mitos e verdades sobre a hipertensão

Para marcar o Dia Mundial da Hipertensão, celebrado em 17 de maio, o Dr. Diego Gaia, coordenador da Cardiologia do Hospital Santa Catarina – Paulista, comenta os principais mitos e verdades sobre a doença. Confira!

1. A hipertensão sempre causa sintomas

Mito. A maioria das pessoas com pressão alta não apresenta sintomas. “Por isso ela é chamada de ‘inimiga silenciosa’. A pessoa só descobre que está hipertensa quando mede a pressão ou quando sofre alguma consequência mais grave, como um infarto ou um AVC”, explica o Dr. Diego Gaia.

2. A doença não tem cura, mas pode ser controlada

Verdade. Embora não exista cura, é possível manter a pressão arterial sob controle com mudanças de hábitos e, se necessário, medicamentos. “Alimentação equilibrada, redução do sal, controle do peso e prática de atividades físicas são medidas fundamentais. Em muitos casos, é possível reduzir até a necessidade de remédios”, afirma o cardiologista.