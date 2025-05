6 mitos comuns sobre a vacina da gripe

A vacina da gripe é essencial para proteger contra casos graves da doença PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock | Portal EdiCase

Durante o outono e o inverno, os casos de gripe tendem a aumentar, principalmente entre os meses de abril e agosto. Para proteger a população, reduzir internações e aliviar a sobrecarga nos serviços de saúde, os médicos recomendam que as pessoas se vacinem contra a doença.

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus Influenza, com alto potencial de transmissão. Como destaca a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença não deve ser vista como algo irrelevante, visto que pode evoluir para formas mais sérias, principalmente entre os grupos de alto risco.

Isso porque ela pode se tornar uma doença grave e levar a complicações, especialmente em casos de pessoas com doenças crônicas (asma, hipertensão arterial, obesidade e diabetes), gestantes, idosos e crianças menores de 5 anos.

Existem quatro vírus da gripe: Influenza tipos A, B, C e D, sendo os tipos A e B os que normalmente circulam anualmente e causam a doença em humanos, que geralmente se inicia com sintomas de febre súbita, tosse (geralmente seca), dor de cabeça, dores musculares e articulares, mal-estar, dor de garganta e coriza. A transmissão ocorre por secreções das vias aéreas no contato com uma pessoa doente ou por objetos tocados por ela.

Mitos comuns sobre a vacina da gripe

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, a vacinação anual salva vidas e previne milhões de casos graves e óbitos por gripe. No entanto, algumas pessoas ainda têm dúvidas quando se trata de sua vacina e, infelizmente, não faltam informações incorretas a respeito. Tais equívocos, muitas vezes, impedem as pessoas de serem vacinadas contra o vírus Influenza.

Confira, abaixo, alguns mitos e os esclarecimentos sobre a vacina da gripe!

1. Tomando a vacina da gripe você vai pegar gripe

Mito. A vacina contra a gripe não causa gripe, seja trivalente (vacina contendo 3 cepas do vírus Influenza) ou quadrivalente (ou tetravalente — contendo 4 cepas). Ela reduz o risco de contrair o vírus em até 90%, conforme o Ministério da Saúde.

Contudo, se você o contrair mesmo assim, os sintomas deverão ser menos graves do que se não tivesse recebido a vacina, pois ela estimula o sistema imunológico na defesa contra o vírus, ajudando a reduzir significativamente complicações de saúde associadas, hospitalizações e sintomas respiratórios graves.

2. A gripe não é tão grave, então não é necessário tomar a vacina

Mito. A gripe deve ser levada a sério, pois pode levar a complicações graves e à hospitalização, principalmente para grupos de risco. Mesmo que você se sinta saudável e contrair o vírus poderá não afetar sua saúde a longo prazo, é importante lembrar que as pessoas com quem você entra em contato diariamente também estarão em risco.

“A vacinação contra a gripe é fundamental para a proteção individual e coletiva. Além dos grupos de risco, é essencial que toda a população procure a prevenção, pois quanto mais pessoas estiverem vacinadas (incluindo adolescentes e adultos saudáveis, por exemplo), podemos dificultar a circulação do vírus estabelecendo ambientes saudáveis (seja familiar, seja na empresa ou outros de convívios sociais). A prevenção é a chave para o cuidado conosco e com todos ao nosso redor”, conta a Dra. Melissa Palmieri, médica e sanitarista, atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações — Regional São Paulo.

A vacina da gripe é atualizada anualmente contra novas cepas dos vírus Influenza PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Você não precisa tomar a vacina contra gripe se você já tomou ano passado

Mito. Você precisa ser vacinado todos os anos por duas razões muito importantes. Primeiro, o vírus da gripe está em constante mudança. À medida que as cepas mudam, novas vacinas são desenvolvidas para garantir proteção. Com isso, a vacina do ano anterior pode não estar preparada para combater os vírus comuns da gripe desta temporada.

Em segundo lugar, embora a vacina contra gripe sazonal deva protegê-lo durante a temporada, os anticorpos que o corpo produz para protegê-lo diminuem ao longo do tempo. Participar da vacinação contra a doença todos os anos ajuda a manter a proteção ano após ano.

4. A gripe não é perigosa para as crianças

Mito. Crianças menores de 5 anos são mais propensas a desenvolver complicações graves se contraírem o vírus Influenza, e a vacina ajuda a diminuir esse risco. Um estudo de 2017 publicado na Pediatrics mostrou que a vacina contra a doença reduziu em 65% o risco de morte associada à gripe em crianças e jovens saudáveis de 17 anos ou menos. Neste sentido, o Ministério da Saúde recomenda que todas as pessoas com mais de 6 meses sejam vacinadas contra a gripe.

5. A vacina contra gripe torna você mais suscetível a outros vírus respiratórios

Mito. Com base na pesquisa mais atual, o Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC) dos Estados Unidos não encontrou evidências de que a vacina contra a gripe torna as pessoas mais suscetíveis a outras infecções respiratórias. Além disso, um estudo publicado no Journal of Infectious Diseases, chamado“Boosting of Cross-Reactive and Protection-Associated T Cells in Children After Live Attenuated Influenza Vaccination”, mostrou que tomar uma vacina contra a gripe não enfraquece o sistema imunológico.

6. Não há uma forma de diferenciar gripe de COVID-19

Mito. Além da vacinação, é importante lavar as mãos ou usar álcool em gel e continuar se testando para evitar a contaminação e propagação do vírus. “Especialmente nos meses de clima mais frio, quando as pessoas tendem a se reunir em espaços fechados, com ar seco, pode haver um aumento na disseminação de vírus respiratórios, como gripe (Influenza) e COVID-19″, explica o Dr. Oscar Guerra, diretor médico da Divisão de Diagnósticos Rápidos da Abbott para a América Latina.

Essas infecções compartilham sintomas similares — como tosse, coriza ou congestão nasal, febre, dor de garganta, fadiga e dor de cabeça —, é difícil um diagnóstico apenas considerando os sintomas, sem testagem.

Para facilitar o diagnóstico, existem opções de teste rápido no mercado, que permite aos profissionais de saúde diagnosticarem Influenza A ou B e COVID-19 em um único teste de swab, com resultados em até 15 minutos, e prescrever o tratamento adequado mais rapidamente.

Tratamento e cuidados ao contrair gripe

Ao contrair a gripe, é importante adotar alguns cuidados. “Caso você contraia o vírus Influenza e desenvolva a gripe, é fundamental manter-se hidratado, descansar e adotar uma alimentação saudável”, afirma Patrícia Ruffo, nutricionista e gerente científica da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil. Isso porque a hidratação é uma parte importante da recuperação em um quadro de gripe, ajudando não só a amenizar os sintomas, mas também colabora para o corpo começar a se recuperar.

“Outro ponto muito importante é que se você começar a sentir sintomas parecidos com os da gripe, vá ao médico o mais rápido possível para fazer o teste. A medicação antiviral funciona melhor se administrada até 48 horas após o início dos sintomas. Portanto, fazer o teste mais cedo pode levar a melhores resultados”, destaca o Dr. Oscar Guerra.