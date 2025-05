6 benefícios do milho para a saúde e como consumi-lo

O milho é um aliado da alimentação equilibrada e beneficia diversas funções do organismo Esin Deniz / Shutterstock | Portal EdiCase

Versátil e nutritivo, o milho é um aliado da alimentação equilibrada e vai muito além das receitas típicas das festas juninas. Celebrado em 24 de maio, o Dia Nacional do Milho reforça a importância deste grão tão presente na culinária brasileira, e não apenas pelo sabor. Rico em fibras, vitaminas e antioxidantes, tem ganhado destaque também como um aliado da saúde intestinal, cardiovascular e até metabólica.

Consumido de diversas formas — cozido, assado, em farinhas, canjica, polenta, pipoca ou mingau —, o milho é um alimento acessível a todas as faixas da população. “Trata-se de uma fonte de fibras, vitaminas do complexo B e compostos bioativos que ajudam na digestão, no controle do colesterol e na prevenção de doenças crônicas”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (FTOS-USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

A seguir, o médico elenca 6 benefícios do milho para a saúde. Confira!

1. Melhora o funcionamento intestinal

As fibras insolúveis presentes no grão do milho estimulam o trânsito intestinal e ajudam na prevenção da prisão de ventre. Também favorecem o equilíbrio da microbiota, essencial para a saúde digestiva.

2. Fonte de energia de liberação lenta

Com carboidratos complexos, o milho oferece energia gradualmente, sendo ideal para quem precisa de disposição ao longo do dia, como crianças e praticantes de atividade física.

3. Contribui para a saúde do coração

As fibras do milho ajudam a reduzir o colesterol LDL (conhecido como “ruim”) e a manter os níveis do HDL (“bom”), além de favorecer o controle da pressão arterial.

O milho é rico em vitaminas do complexo B, fundamentais para o sistema nervoso e metabolismo ben bryant / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Rico em vitaminas do complexo B

Tiamina (B1), niacina (B3) e ácido fólico (B9) estão entre os nutrientes presentes no milho — fundamentais para o sistema nervoso, metabolismo e a produção de energia celular.

5. Ação antioxidante

É rico em carotenóides como luteína e zeaxantina, que protegem a visão contra doenças como catarata e degeneração macular. Esses antioxidantes também combatem os radicais livres.

6. Auxilia no controle da glicemia

Apesar de ser fonte de carboidrato, o milho tem índice glicêmico moderado, especialmente quando consumido em preparações menos processadas ou combinado com proteínas e gorduras saudáveis. Isso ajuda a evitar picos de glicose no sangue.

Consumindo o milho de forma saudável

A recomendação é priorizar o milho em formas menos processadas. Algumas opções são:

Milho-cozido na espiga (sem manteiga ou sal em excesso);

Pipoca caseira, feita na panela com pouco óleo e sem aditivos;

Cuscuz de milho, preparado com legumes ou ovos;

Canjica tradicional, com leite desnatado e pouco açúcar.

As versões ultraprocessadas, como salgadinhos de milho, cereais industrializados e pipoca de micro-ondas com saborizantes, devem ser consumidas com muita moderação, devido ao excesso de sódio, gorduras ruins e aditivos químicos.

“O milho é um alimento milenar que continua atual por seu valor nutricional e versatilidade. Saber escolher a forma de preparo é o que transforma um ingrediente comum em um aliado da saúde”, reforça o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.