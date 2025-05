Frango com abóbora Sergii Koval / Shutterstock </div> <div> | Portal EdiCase

A abóbora é um ingrediente versátil, nutritivo e perfeito para compor receitas saudáveis e práticas para o dia a dia. Rica em fibras, ela contribui para a saciedade e o bom funcionamento do intestino. Ela se adapta a preparações leves, tornando-se uma excelente aliada para quem busca uma alimentação equilibrada, funcional e cheia de sabor.

Confira, a seguir, 5 receitas saudáveis e práticas com abóbora para o almoço!

Frango com abóbora

Ingredientes

2 filés de frango cortados em cubos

cortados em cubos 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe a abóbora-cabotiá em água fervente com um pouco de sal até ficar macia, mas firme. Escorra e reserve. Em uma tigela, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e páprica. Aqueça metade do azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe o frango até dourar bem. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o pimentão e refogue por mais 3 minutos. Volte o frango para a frigideira, adicione a abóbora-cabotiá cozida e misture delicadamente. Ajuste os temperos e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

Omelete de abóbora com espinafre

Ingredientes

4 claras de ovo

1/2 xícara de chá de abóbora crua ralada

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

picadas 1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue o alho e a cebola por 1 minuto. Adicione a abóbora ralada e o espinafre. Refogue rapidamente até murchar levemente. Reserve. Em uma tigela, bata ligeiramente as claras com um garfo. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Na mesma frigideira, adicione mais um fio de azeite e despeje as claras batidas. Assim que começarem a firmar pelas bordas, adicione a mistura de abóbora e espinafre por cima. Tampe e deixe cozinhar por cerca de 5 a 7 minutos em fogo baixo, ou até que esteja firme por completo. Sirva em seguida.

Escondidinho de abóbora com frango

Ingredientes

Purê

500 g de abóbora -moranga descascada e cortada em cubos

-moranga descascada e cortada em cubos 1 colher de sopa de manteiga

Noz-moscada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

300 g de frango cozido e desfiado

1 tomate picado

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela em fogo médio, cozinhe a abóbora-moranga em água com sal até ficar macia. Escorra e amasse ou bata no processador até virar um purê. Coloque em uma panela e leve ao fogo baixo com a manteiga e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione o frango, o tomate e os temperos. Refogue bem por 5 minutos. Finalize com cheiro-verde.

Montagem

Em um refratário, coloque uma camada de purê no fundo. Espalhe o frango refogado por cima. Cubra com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15–20 minutos, ou até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.

Salada de abóbora com rúcula e queijo feta

Salada de abóbora com rúcula e queijo feta

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de vinagre balsâmico

1 xícara de chá de folhas de rúcula

100 g de queijo feta cortado em cubos

2 colheres de sopa de semente de abóbora

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, distribua os cubos de abóbora-cabotiá. Regue com azeite e mel e salpique com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20–25 minutos, virando na metade do tempo, até que fique macia e levemente dourada. Deixe esfriar e reserve.

Em uma frigideira, toste as sementes de abóbora por 2 a 3 minutos em fogo médio até ficarem levemente douradas e crocantes. Reserve. Em uma tigela grande, distribua as folhas de rúcula. Acrescente a abóbora-cabotiá assada, o queijo feta e as sementes tostadas. Regue com azeite e vinagre balsâmico. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Quiche de abóbora

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de linhaça

1 pitada de sal

Cúrcuma, páprica doce e orégano a gosto

Recheio

2 xícaras de chá de abóbora-japonesa cozida e cortada em cubos

1/2 cebola-roxa picada

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de azeite

3 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Ramos de tomilho fresco para finalizar

Modo de preparo

Massa

Bata o grão-de-bico com azeite, sal e temperos no processador até formar uma massa firme. Forre uma forma de quiche com essa massa, usando as mãos para espalhar. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 a 15 minutos, até firmar levemente. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte a abóbora-japonesa e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Misture bem e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o iogurte e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem