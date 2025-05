Torta de frango cremosa Alan Camargo Fotografia / Shutterstock | Portal EdiCase

Se você está em busca de ideias saborosas e versáteis para variar o cardápio do almoço, as tortas e quiches de frango são ótimas apostas. Além de fáceis de preparar, elas combinam a proteína com massas leves e deliciosas, resultando em uma refeição equilibrada que agrada a toda a família.

Abaixo, confira 5 receitas de tortas e quiches de frango para o almoço!

Torta de frango cremosa

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 colher de chá de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Gema de ovo para pincelar

Água gelada

Recheio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione a manteiga e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa firme. Se necessário, aos poucos, coloque a água gelada. Modele a massa no formato de um disco e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Coloque o azeite de oliva em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Acrescente o requeijão cremoso e o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Retire a massa da geladeira e divida em duas partes. Abra uma das massas com a ajuda de um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível, untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Recheie com o frango cremoso e cubra com o restante da massa. Pincele com a gema para dar brilho e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Sirva em seguida.

Torta de frango com legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de flocos de aveia

1/2 xícara de chá de creme de ricota

1 ovo

1/4 de xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 abobrinha ralada

1/2 xícara de chá de ricota esfarelada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes do recheio e misture bem. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Quiche de frango com alho-poró natkinzu / Shutterstock | Portal EdiCase

Quiche de frango com alho-poró

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 gema de ovo

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Água gelada

Recheio

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 alho-poró fatiado em rodelas finas

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

3 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo branco cortado em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione a manteiga gelada e mexa com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa firme. Se necessário, aos poucos, coloque água gelada. Modele a massa no formato de um disco e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione o frango e o queijo branco e misture. Junte o creme de leite e os ovos e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Retire a massa da geladeira e abra com a ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível, untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra com o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Sirva decorado com as folhas de manjericão.

Quiche integral de frango com espinafre

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/3 de xícara de chá de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Água gelada

Recheio

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de folhas de espinafre

3 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, a farinha de aveia e o sal e misture. Adicione a manteiga gelada e mexa até obter uma farofa. Acrescente o ovo e misture até obter uma massa firme. Se necessário, aos poucos, coloque água gelada. Modele a massa no formato de um disco e cubra com plástico-filme. Leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo, pique as folhas e disponha em um recipiente. Junte o frango desfiado, o iogurte natural e os ovos e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Retire a massa da geladeira e abra com a ajuda de um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível, untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra com o recheio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Sirva em seguida.

Torta de frango com massa de iogurte

Ingredientes

Massa

170 g de iogurte natural

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Queijo parmesão ralado a gosto

Recheio

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte o frango desfiado e o tomate e refogue por 5 minutos.