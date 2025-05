5 receitas de pudim que vão te surpreender

Pudim cremoso de limão

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o amido, o açúcar, as gemas desfeitas e as raspas do limão-siciliano. Cozinhe em fogo baixo, mexendo eventualmente, até o creme engrossar. Depois, dissolva a gelatina na água quente e acrescente ao creme, mexendo bem. Deixe amornar e acrescente as claras em neve, mexendo delicadamente. Coloque em uma forma e leve à geladeira para firmar. Depois, desenforme e decore com raspas de limão-siciliano.