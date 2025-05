5 orações de proteção para os filhos

As orações são formas de conexão espiritual que podem ser feitas em diversos momentos da vida, especialmente quando se busca proteção. Muitos recorrem a elas para pedir auxílio divino diante das dificuldades, e uma das intenções mais comuns é clamar pela segurança e bem-estar dos filhos. Ao orar por eles, expressamos amor, confiança e fé, pedindo que sejam guiados, guardados e protegidos em todos os caminhos.

1. Oração ao Arcanjo Gabriel

Oh, glorioso São Gabriel,

Arcanjo que saudou Nossa Senhora com as palavras:

Oh poderoso São Gabriel,

e o tirou das sombras com tua aparição à Virgem de Nazaré.

será também Filho do Altíssimo”.

e que ela me traga a notícia das pazes feitas

com esse filho que tanto amo.

Oh Arcanjo São Gabriel, rogai por nós!

2. Oração à Santa Mônica

Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado, depois santo. Olhai para o meu coração, amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família.

Que vossas orações se juntem com as minhas, para comover o bom Deus, a fim de que Ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho. Santa Mônica, fazei que o Pai do Céu chame de volta à casa Paterna o filho pródigo. Dai-me esta alegria, eu serei sempre agradecido(a). Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei-me. Amém!