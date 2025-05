Em diversos contextos históricos, o cinema ilustra a importância da imprensa livre como instrumento de denúncia e justiça Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

A liberdade de imprensa, embora garantida por lei em muitas nações, é frequentemente ameaçada por interesses que preferem o silêncio à exposição. Felizmente, o cinema tem sido um aliado na valorização do jornalismo sério, revelando ao público o que acontece nos bastidores de grandes reportagens.

Nesta seleção, você conhecerá cinco filmes que ilustram, com precisão e impacto, o papel corajoso de quem escolhe informar — mesmo quando isso custa caro. Abaixo, confira 5 filmes para entender a liberdade de imprensa!

1. O Custo da Coragem (2003)

O filme "Custo da Coragem" conta a história real de uma jornalista irlandesa que enfrentou traficantes para proteger a sociedade

Dirigido por Michael Winterbottom, o filme conta a história do jornalista Daniel Pearl (Dan Futterman), sequestrado e assassinado no Paquistão, e da busca de sua esposa, Mariane Pearl (Angelina Jolie), por justiça. Baseado em uma história real, o longa destaca os perigos enfrentados por jornalistas em zonas de conflito e a importância da liberdade de imprensa.



Onde assistir: YouTube.

2. Conspiração e Poder (2015)

Em "Conspiração e Poder", a liberdade de investigar e divulgar é colocada à prova em meio a pressões políticas e corporativas

Este drama dirigido por James Vanderbilt narra a história real da jornalista Mary Mapes (Cate Blanchett) e do âncora Dan Rather (Robert Redford), que enfrentaram uma crise profissional após uma reportagem controversa sobre o serviço militar do então presidente George W. Bush. O filme explora os desafios da verificação de fontes e as pressões políticas enfrentadas pela imprensa.



Onde assistir: Prime Video.

3. Spotlight: Segredos Revelados (2015)

No premiado "Spotlight: Segredos Revelados", uma equipe de repórteres revela um escândalo de décadas escondido pela Igreja Católica

Dirigido por Tom McCarthy, este drama biográfico acompanha a equipe de jornalismo investigativo do The Boston Globe, conhecida como “Spotlight”, enquanto desvendam um escândalo de abuso sexual infantil encoberto pela Arquidiocese Católica de Boston.

O elenco inclui Mark Ruffalo como Michael Rezendes, Michael Keaton como Walter Robinson e Rachel McAdams como Sacha Pfeiffer. A investigação resultou em uma série de reportagens que ganharam o Prêmio Pulitzer de Serviço Público em 2003. O filme foi aclamado pela crítica, recebendo seis indicações ao Oscar e vencendo nas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original em 2016.



Onde assistir: Max.

4. The Post – A Guerra Secreta (2017)

No filme "The Post – A Guerra Secreta", a imprensa entra em confronto direto com o governo americano em plena era Nixon

Sob a direção de Steven Spielberg, “The Post” retrata a luta do jornal The Washington Post para publicar os “Pentagon Papers”, documentos confidenciais que revelavam verdades ocultas sobre a Guerra do Vietnã. Meryl Streep interpreta a editora Katharine Graham, enquanto Tom Hanks dá vida ao editor Ben Bradlee. O filme destaca os dilemas enfrentados pela imprensa ao confrontar o governo e a importância da liberdade de informação. Recebeu indicações ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Atriz para Meryl Streep.

Onde assistir: Apple TV.

5. Ela Disse (2022)

No filme "Ela Disse", duas jornalistas do New York Times enfrentam o silêncio de Hollywood para dar voz às vítimas de abuso sexual

Dirigido por Maria Schrader, “Ela Disse” acompanha as jornalistas do The New York Times, Megan Twohey (Carey Mulligan) e Jodi Kantor (Zoe Kazan), na investigação que expôs os casos de abuso sexual cometidos pelo produtor Harvey Weinstein. O filme evidencia o impacto do jornalismo investigativo na luta contra o assédio e a importância de dar voz às vítimas. Foi bem recebido pela crítica e eleito um dos melhores filmes de 2022 pelo American Film Institute.