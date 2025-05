5 fatores que podem cortar o efeito do anticoncepcional

Situações e hábitos podem reduzir o efeito do anticoncepcional Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

O uso do anticoncepcional é uma das formas mais eficazes de evitar a gravidez não planejada, sendo amplamente utilizado por mulheres em todo o mundo. No entanto, é fundamental seguir corretamente as orientações de uso, pois diversos fatores podem interferir na sua eficácia, comprometendo a proteção oferecida pelo método.

“Manter a eficácia do anticoncepcional depende de muitos fatores, desde o uso correto do medicamento até cuidados com a interação com outros produtos, especialmente no caso de anticoncepcionais injetáveis ou de implantes, ou condições de saúde. Para garantir que o método contraceptivo seja eficaz, é fundamental seguir as orientações médicas e procurar ajuda profissional em caso de dúvidas ou situações excepcionais”, explica a ginecologista Dra. Fernanda Pirschner, professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras.

Abaixo, a médica lista os principais fatores que podem comprometer a ação do anticoncepcional. Confira!

1. Uso de medicamentos interferentes

Alguns medicamentos podem afetar a absorção ou o metabolismo do anticoncepcional, reduzindo sua eficácia. Os antibióticos, especialmente a rifampicina (usada no tratamento de doenças como a tuberculose), anticonvulsivantes, como a fenitoína, e alguns antifúngicos podem interferir com a ação do anticoncepcional. Para essas situações, é importante que o médico seja consultado para avaliar a necessidade de métodos contraceptivos adicionais.

2. Vômito ou diarreia

Quando ocorre vômito ou diarreia intensa após a ingestão do anticoncepcional, pode haver perda da dose ingerida, afetando a absorção do hormônio. Nessas situações, recomenda-se utilizar outro método contraceptivo, como preservativos, até o próximo ciclo ou conforme orientação médica.

Esquecer de tomar o anticoncepcional pode comprometer a proteção

3. Interrupção no uso

Esquecer de tomar o anticoncepcional por um ou mais dias consecutivos pode comprometer a proteção. O ideal é manter a regularidade no uso diário do medicamento e, em caso de falha, buscar orientações sobre como proceder. Dependendo do tipo de anticoncepcional, pode ser necessário usar métodos de barreira, como preservativo, até que o ciclo seja restabelecido.

4. Alterações no sistema digestivo

Alterações no funcionamento do sistema digestivo, como problemas intestinais ou alterações no metabolismo, podem afetar a absorção do anticoncepcional. Se houver histórico de doenças como a síndrome do intestino irritável ou cirurgias que afetam a absorção de nutrientes, é importante discutir com o médico as opções de métodos contraceptivos mais indicados.

5. Consumo de álcool e drogas

Embora o álcool em pequenas quantidades geralmente não interfira no efeito do anticoncepcional, o consumo excessivo pode alterar a eficácia do método contraceptivo. O uso de substâncias recreativas ou medicamentos não prescritos também pode interferir na ação do anticoncepcional, aumentando o risco de falhas.