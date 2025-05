5 dicas para modelar o cabelo masculino com naturalidade

Os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência e com os cuidados com o cabelo Roman Samborskyi / Shutterstock | Portal EdiCase

Não é só de shampoo 2 em 1 que vive a cabeça masculina. Aos poucos, mas firmemente, os homens estão abrindo espaço na prateleira do banheiro para mais do que o desodorante em spray e gel capilar. O cabelo do homem está mais democrático. O look “natural com intenção” virou o novo padrão, com fios volumosos, com textura e um leve ar de descompromisso.

Quem ajuda nesse caminho é Alê Barbalhada, barbeiro e proprietário da Barbearia Barbalhada, que acompanha de perto essa transformação no comportamento masculino e compartilha dicas práticas para quem quer explorar volume, textura e movimento dos fios de forma fácil, moderna e descomplicada. Confira!

1. Escolha o corte certo para o seu tipo de cabelo

Nada começa sem um bom corte. Camadas ajudam a criar volume e movimento, especialmente em cabelos lisos ou finos. “Hoje, os homens estão buscando cortes que valorizem o formato natural dos fios, mas que também permitam variações no styling”, explica Alê Barbalhada.

2. Dê volume aos fios com produtos leves

Um atalho para quem quer um cabelo com mais presença — especialmente para homens que sofrem com fios finos — é o pó texturizador. Ao ser aplicado na raiz, ele cria volume imediato e textura seca, permitindo que o cabelo ganhe altura, estrutura e pareça mais cheio.

“O cabelo parece mais encorpado, com aquele ar de penteado fresco de barbearia, mas com acabamento natural, sem brilho nem aparência oleosa. E tudo isso sem endurecer os fios, porque o pó dá maleabilidade e permite remodelar ao longo do dia, se quiser. Eu indico o Pó Texturizador Charming Barbershop, porque tem textura leve, acabamento seco e levanta a raiz sem pesar. Visualmente, o efeito é de um cabelo com mais volume no topo e com aquela textura que dá vontade de passar a mão — e de tirar selfie”, brinca o barbeiro.

3. Use os dedos como ferramenta principal

Esqueça o pente: os dedos são seus melhores amigos para dar forma ao cabelo e manter um visual mais natural. O truque é aplicar os produtos e “despentear” com intenção, criando textura e movimento de forma espontânea.

O ideal é aplicar o spray com leveza e moldar o cabelo com os dedos Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Fixe, mas sem engessar

Após criar o volume, é hora de segurar tudo no lugar. O spray fixador moderno não tem mais nada a ver com os produtos do passado, que deixavam o cabelo duro, brilhante e com cheiro de laquê da vovó.

“A função do spray é manter o penteado no lugar ao longo do dia, especialmente quando você criou um visual com mais volume ou modelou os fios com pó, pomada ou cera. Ele trava o estilo, mas deixa os fios com aparência natural. O segredo é aplicar com leveza, a uma distância de uns 20 cm, e moldar com os dedos”, sugere o especialista.

5. Não precisa parecer perfeito

A estética atual valoriza a imperfeição: fios fora do lugar, ondas marcadas, topetes meio tortos. “Esse tipo de styling transmite autenticidade e combina com o momento do homem contemporâneo, que quer cuidar da aparência, mas sem exageros”, diz Alê Barbalhada.

O styling masculino não é sobre vaidade exagerada, e, sim, sobre controle — o suficiente para parecer que você acordou assim. Com a ajuda certa, não precisa nem parecer esforço.