5 dicas para manter as extensões de cílios saudáveis no inverno

Alguns cuidados com as extensões de cílios são essenciais no inverno

As extensões de cílios são uma excelente opção para realçar a beleza do olhar e trazer mais praticidade à rotina, dispensando o uso diário de máscara para cílios. No entanto, durante o inverno, os cuidados com a manutenção se tornam ainda mais importantes. O clima mais seco, as mudanças de temperatura e o aumento da exposição a ambientes aquecidos podem comprometer a durabilidade e a saúde dos fios.