5 destinos deslumbrantes na Carolina do Sul

A Carolina do Sul é repleta de charmosas cidades históricas e parques naturais Kevin Ruck / Shutterstock | Portal EdiCase

Localizada no sudeste dos Estados Unidos, a Carolina do Sul é um estado onde história, hospitalidade, gastronomia e natureza convivem em harmonia. Suas paisagens vão desde as praias douradas do Oceano Atlântico até as florestas alagadas de ciprestes do Congaree National Park, passando por imensos campos coloridos e charmosas cidades históricas.

Com um clima subtropical, o estado proporciona cenários perfeitos para quem busca experiências junto à natureza, o acolhimento que só as pequenas cidades podem oferecer, ou uma imersão gastronômica completa.

Além do encanto natural, o Estado carrega uma herança histórica profunda. Primeiro a se separar da União em 1860, foi palco de eventos-chave na Guerra Civil Americana, como o ataque ao Forte Sumter em 1861. A cultura local, profundamente influenciada pelas comunidades Gullah das áreas costeiras, preserva tradições africanas que enriquecem a música, a gastronomia e a arte do estado.

Com suas cidades vibrantes e regiões tranquilas, é um lugar que vai muito além das expectativas e aqui embarcamos em uma experiência que é muito mais do que um simples roteiro turístico. Seus segredos, assim como sua hospitalidade, merecem ser descobertos e compartilhados.

Como chegar e o que levar

De São Paulo a chegada mais prática à capital Columbia, é pelos aeroportos de Atlanta e Miami. Estão também disponíveis voos com saída das cidades brasileiras de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Manaus e Rio de Janeiro diariamente. É necessário mais de um voo para chegar à cidade e ele está disponível nos dois aeroportos americanos, todos os dias. Brasileiros precisam de visto para ingressar nos Estados Unidos.

A contratação de seguro-viagem e reservas antecipadas em hoteis ou casas de locação são recomendados. A dica aqui é levar, além de dólares, cartões de crédito, débito e pré-pagos, pois todos são facilmente aceitos na grande maioria dos estabelecimentos. Não esqueça de colocar na mala um casaco leve, roupas confortáveis, proteção solar, repelentes e adaptadores. As tomadas em todo os Estados Unidos seguem o padrão A, diferente daquele que utilizamos aqui no Brasil.

Destinos na Carolina do Sul

Abaixo, confira destinos deslumbrantes para conhecer na Carolina do Sul!

1. Columbia: a porta de entrada da Carolina do Sul

A capital do estado, fundada em 1786, Columbia abriga a Universidade da Carolina do Sul, que é um importante centro educacional do país. Além disso, é famosa por seus parques, como o Congaree National Park, que oferece trilhas e paisagens naturais impressionantes. Perfeita para famílias com crianças, casais e grupos de amigos, a cidade também tem uma cena artística e gastronômica diversificada, com museus, galerias e restaurantes que refletem sua mistura de tradições sulistas e contemporâneas.

Hotel Trundle

Aqui nos hospedamos no Hotel Trundle, localizado em um edifício histórico restaurado de 1920, dono de uma atmosfera descolada e muito elegante. Com quartos bem amplos e amenidades de alta qualidade, o hotel surpreende pela curadoria dos melhores parceiros locais, assim como pela localização excelente que permite fácil acesso a atrações como o Columbia Museum of Art, South Carolina State House e o South Carolina State Museum.

Distrito de Five Points

Que tal começar seu dia com um autêntico café da manhã sulista? Para isso, uma ida ao distrito de Five Points é obrigatória! Um bairro criativo com ruas animadas e cheias de personalidade, aura boêmia e cafés charmosos, é o lugar perfeito para uma parada a qualquer hora do dia. Conhecido como o “Original Village Neighborhood” da cidade, é um ponto de encontro popular para moradores e visitantes.

O distrito é famoso por sua variedade de estabelecimentos, incluindo o The Gourmet Shop, onde fomos recebidos para provar o delicioso e tradicional Breakfast Bowl, que leva: mingau salgado e cremoso de milho-branco, queijo cheddar, ovos mexidos, bacon de peru e pão de fermentação natural. Uma combinação diferente que equivale a um abraço, principalmente nos dias frios. Não deixe de provar também os Deviled Eggs, uma receita de ovos cozidos com cara vintage e muito sabor, tenho certeza que você vai querer levar essa receita para casa, assim como eu.

O Congaree National Park oferece trilhas e opções de canoagem Made For More Productions / Shutterstock | Portal EdiCase

Congaree National Park

Depois de recarregar as energias, seguimos para o Congaree National Park, que fica a cerca de 30 minutos de carro do centro de Columbia. Este parque nacional é um refúgio natural e tem entrada gratuita, com trilhas incríveis como o Boardwalk Loop Trail, que permite explorar a floresta de ciprestes e aprender sobre a biodiversidade local. Para os mais aventureiros, há opções de canoagem e trilhas mais desafiadoras, essas pedem por agendamento prévio e custam aproximadamente U$80 por pessoa.

Lake Murray

Após um dia de conexão com a natureza, é hora de relaxar! Fomos em direção ao Lake Murray para um happy hour com belas vistas no Spirit of Lake Murray. Um iate de 80 pés que oferece um bar completo e pratos preparados por chefs locais, perfeito para curtir o pôr do sol. O lago é conhecido como a “Joia da Carolina do Sul”, com mais de 1.000km de costa. É um destino popular para pesca, passeios de barco e relaxamento, criado na década de 1920 para fornecer energia hidrelétrica e hoje é um local de recreação e beleza natural.

Hampton Street Vineyard

Encerramos a noite com um jantar sofisticado no Hampton Street Vineyard, localizado no coração de Columbia. O restaurante combina influências francesas e o conceito farm-to-table, utilizando ingredientes frescos e locais. Ele também é conhecido por sua extensa carta de vinhos, que recebeu o prêmio “Best Award of Excellence” da Wine Spectator. É perfeito para ocasiões especiais ou um jantar romântico.

Os lagos do Swan Lake Iris Gardens são habitados por todas as oito espécies de cisnes do mundo Wirestock Creators / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Sumter e Summerville: uma imersão no coração da Carolina do Sul

Fundada no século XIX, a cidade de Sumter recebeu o nome em homenagem ao General Thomas Sumter, um herói da Guerra Revolucionária Americana. Entre as principais atrações está o Swan Lake Iris Gardens, um parque encantador repleto de jardins florais com lagos habitados por todas as oito espécies de cisnes do mundo! Famoso também por suas extensas plantações de íris japonesas, que florescem entre meados de maio e início de junho. Aqui a entrada é gratuita e ele está aberto diariamente.

Hamptons

Depois de aproveitar o parque, seguimos para um almoço inesquecível no Hamptons. Um restaurante sofisticado localizado no centro histórico da cidade. Conhecido por sua culinária americana com influências italianas, utiliza ingredientes frescos de produtores locais. Foi premiado com o título de “Best of Sumter” em várias categorias, incluindo melhor restaurante e melhor experiência gastronômica.

Summerville

Um pouco adiante, chegamos na cidade de Summerville, conhecida como “Flowertown in the Pines” por seus belos jardins e áreas arborizadas. Com uma história que remonta ao século XVIII, a cidade começou como um refúgio para os moradores de Charleston que buscavam escapar das condições insalubres das áreas pantanosas.

Além disso, a cidade é o berço do chá doce, uma tradição sulista muito apreciada, celebrada no Sweet Tea Trail, que inclui paradas em restaurantes e lojas locais. O centro histórico de Summerville é cheio de boutiques, restaurantes e edifícios históricos, com eventos, galerias de arte e o Summerville Dorchester Museum.

Cambria Hotel

Aqui nos hospedamos no Cambria Hotel, moderno, confortável e com comodidades como piscina ao ar livre, academia e bar. Os quartos são espaçosos, têm decoração clean e incluem banheiros inspirados em spas. A localização é perfeita, próximo a atrações populares como Charleston, Mount Pleasant e diversos restaurantes. Ele também é ideal para viagens de negócios, com estacionamento gratuito, áreas para reuniões e eventos.

Bad Daddy’s Burger Bar

Não poderíamos deixar de visitar o Bad Daddy’s Burger Bar, que fica a poucos minutos do Cambria Hotel. Com ambiente descontraído, perfeito para quem busca os tradicionais hambúrgueres americanos, acompanhamentos deliciosos como a porção de Fried Picles e a exclusiva “Bad Ass Margarita”.

O Cypress Gardens foi cenário do filme “Diário de uma paixão” Denton Rumsey / Shutterstock </div> <div> | Portal EdiCase

3. Cypress Gardens: o cenário encantador do romance “Diário de uma Paixão”

É impossível vir para a Carolina do Sul e não visitar o jardim e reserva natural Cypress Gardens! Cenário do romance The Notebook (Diário de uma Paixão), é famoso por seu pântano de ciprestes e tupelos de águas negras, que pode ser explorado por trilhas a pé ou passeios de barco, desde 1932.

Entre as atrações estão o Butterfly House, uma casa de borboletas que também abriga peixes e tartarugas, e o Swamparium, um aquário que exibe espécies nativas e exóticas de peixes, répteis e anfíbios. Ideal para famílias, casais e amantes da natureza, oferece áreas para piqueniques e eventos. Para adultos a entrada é paga e custa aproximadamente U$10. O parque está aberto diariamente.

O tour de barco no Cypress Gardens é uma das experiências mais encantadoras do parque. Você pode optar por um passeio autoguiado, que está incluído no preço da entrada, ou com um guia. Esse custa um adicional de $5 por pessoa. Eles são conduzidos por especialistas que compartilham informações sobre a história, ecologia e biodiversidade, tornando a experiência mais rica e educativa. É uma atividade indicada para famílias, casais ou qualquer pessoa que queira se conectar com a natureza de forma tranquila e de quebra navegar por um dos cenários de Hollywood.

Durante o passeio, você navega pelas águas cristalinas do pântano, cercado pela fauna e flora. Uma oportunidade única para observar a vida selvagem local, como pássaros, tartarugas e até mesmo jacarés. O trajeto é marcado, o que garante que você explore os melhores pontos do pântano com segurança.

Beaufort é repleta de paisagens e uma beleza Lowcountry Virginia Blount / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Beaufort: a essência do Lowcountry

Deixamos para trás o charme acolhedor de Summerville e seguimos em direção à costa, onde o Atlântico aguarda com sua brisa fresca e paisagens de cair o queixo. Nossa jornada nos levou até Beaufort, uma cidade costeira repleta de paisagens e a beleza única do Lowcountry. Ruas arborizadas, casas históricas e o brilho do oceano ao fundo, criando um cenário que parece saído de um cartão-postal. A cidade nos convida a explorar suas raízes profundas e a tranquilidade de sua atmosfera à beira-mar.

Cuthbert House Inn

Nossa hospedagem aqui não poderia ser mais especial. O Cuthbert House Inn fica em um edifício antebellum construído em 1790, a opção perfeita para quem quer combinar o charme dos hoteis boutique com a exclusividade das hospedagens de luxo. Situado à beira do rio Beaufort, tem vistas deslumbrantes e fácil acesso ao centro histórico da cidade. Com seus quartos luminosos e elegantemente decorados, cada um com características únicas que refletem a história e o artesanato local.

Os hóspedes podem desfrutar de um café da manhã preparado na hora e até um happy hour oferecido diariamente, com vinhos e aperitivos, criando uma atmosfera social típica das cidades do sul. Além disso, o Cuthbert House Inn está listado no Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1972, sendo um marco importante na preservação da herança cultural de Beaufort. Sua localização permite explorar atrações como o Waterfront Park, o Beaufort History Museum e o Pat Conroy Literary Center.

Ribaut Social Club

Depois de um dia explorando as belezas de Beaufort, um jantar no Ribaut Social Club é a maneira perfeita para encerrar a noite. Localizado no hotel Anchorage 1770 Inn, o restaurante combina uma experiência de gastronomia sofisticada, com pratos que se destacam pelos ingredientes frescos e sabores locais.

Dentro de uma mansão histórica construída em 1770, este edifício já foi residência de figuras importantes, hospital durante a Guerra Civil e até mesmo um clube social no final do século XIX. Hoje, além de restaurante é também um hotel boutique que oferece uma experiência única de hospedagem e é uma excelente opção para quem deseja se hospedar em Beaufort.

Camas de dossel, tetos altos, detalhes arquitetônicos preservados, a deslumbrante vista para o rio e o acolhimento dos proprietários Frank e Amy, tornam a experiência aqui completa. Para quem ama assistir ao pôr do sol, o rooftop do hotel tem uma área especial para desfrutar desse momento.

5. Daufuskie Island: uma imersão na cultura Gullah

Que tal enriquecer seus dias em Beaufort com uma visita à encantadora Daufuskie Island? Essa ilha, acessível apenas por barco, é um verdadeiro tesouro de história e cultura. Saindo da marina Shelter Cove, você pode optar por um ferry ou táxi aquático para chegar até lá, desfrutando de um passeio panorâmico pelas águas costeiras da Carolina do Sul e dura cerca de 40 minutos.

Ao chegar em Daufuskie Island, uma experiência imperdível é o Sallie Ann’s Authentic Gullah Tour. Conduzido por Sallie Ann Robinson, uma guia nativa e sexta geração da comunidade Gullah que te faz entrar de cabeça na rica herança cultural da ilha. Durante o passeio, você aprenderá sobre a história, as tradições e principalmente sobre o modo de vida Gullah, enquanto explora locais históricos e casas tradicionais da região.

Sallie Ann também compartilha histórias pessoais e insights únicos que só uma mulher inspiradora como ela poderia transmitir, tornando o tour uma experiência enriquecedora e muito diferente de tudo o que você já viveu pelos outros estados do país. A cultura Gullah na ilha de Daufuskie é uma das mais ricas e preservadas tradições afro-americanas nos Estados Unidos.

Os Gullah são descendentes de africanos escravizados que trabalhavam nas plantações de arroz, índigo e algodão nas ilhas costeiras do Atlântico. Após a emancipação e a Guerra Civil, muitos Gullah permaneceram em Daufuskie, vivendo de forma isolada e criando uma cultura única com fortes influências vindas da África. Além disso, aqui se mantêm tradições em artesanato, música, culinária e espiritualidade. A ilha de Daufuskie é um centro importante para a preservação dessa herança, com locais históricos, como a Jane Hamilton School, que agora abriga o Gullah Learning Center.