5 cuidados para quem deseja fazer uma cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica requer cuidados especiais com a saúde antes, durante e depois do procedimento

O número de casos de obesidade tem crescido significativamente nos últimos anos. Segundo um estudo feito pela Federação Mundial da Obesidade, 68% dos brasileiros poderão estar com sobrepeso até 2030. Com isso, aumenta o risco de doenças graves, como diabetes, infarto, derrame e alguns tipos de câncer.

1. Entenda que a cirurgia é apenas o começo

2. Fique atento aos riscos no pós-operatório

Pacientes com obesidade severa apresentam riscos aumentados de complicações respiratórias, cardiovasculares e infecciosas. Problemas como apneia do sono, hipertensão e dificuldade de cicatrização são comuns e podem ser agravados pela falta de acompanhamento adequado. Além disso, procedimentos como o bypass gástrico podem gerar deficiências nutricionais importantes.

3. O apoio psicológico e nutricional é indispensável

A perda de peso mais intensa ocorre nos primeiros 12 a 18 meses após a cirurgia, com uma média de redução de mais de 50% do excesso de peso no primeiro ano. Mas essa transformação física precisa ser acompanhada de suporte emocional e nutricional constante para garantir saúde a longo prazo e prevenir recaídas.