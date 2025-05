4 doenças com sintomas semelhantes ao glaucoma

O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível. Caracterizada pelo aumento da pressão ocular, pode prejudicar o nervo óptico e, consequentemente, causar danos à visão. No entanto, a doença pode se desenvolver de maneira silenciosa.

Conforme o Dr. Abraão Ferreira de Sousa Neto Kós, oftalmologista e professor de Medicina da Faculdade Pitágoras, os sinais de alerta para o glaucoma podem ser sutis, mas o acompanhamento regular com um oftalmologista pode ajudar a prevenir danos irreversíveis à visão.

Sinais de alerta para o glaucoma

“O diagnóstico precoce do glaucoma pode ser feito por meio de exames simples, como a tonometria ocular (para medir a pressão intraocular), a campimetria visual (para avaliar o campo de visão) e a tomografia de coerência óptica (para analisar a saúde do nervo óptico)”, destaca o Dr. Abraão Ferreira de Sousa Neto Kós.

A catarata pode causar embaçamento da visão e ser confundida com glaucoma

Doenças com sintomas semelhantes ao glaucoma

O Dr. Abraão Ferreira de Sousa Neto Kós ainda alerta para doenças que podem ser confundidas com o glaucoma por apresentar sintomas semelhantes, mas têm causas e tratamentos diferentes. Por isso, é importante diferenciar as condições:

1. Catarata

A catarata causa embaçamento da visão, principalmente em pessoas mais velhas, e pode ser confundida com o glaucoma. No entanto, a condição afeta o cristalino do olho, enquanto o glaucoma afeta o nervo óptico devido ao aumento da pressão ocular.