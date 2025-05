4 dicas para devolver a hidratação à pele e aos cabelos

Com a rotina corrida do dia a dia e os agentes físicos como vento, sol e umidade do ar, os cabelos e a pele podem sofrer danos. Além disso, maquiagem acumulada, suor e até o contato com o mar e piscina contribuem para o ressecamento, perda de viço e até o surgimento de irritações. Mas, é possível reverter esses problemas com o auxílio de tratamentos que focam na hidratação e recuperação da saúde da pele e dos fios.