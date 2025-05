10 mitos e verdades sobre o suco 100% fruta em caixinha

O suco 100% fruta em caixinha está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros Viktor_LA / Shutterstock | Portal EdiCase

Os sucos 100% fruta em caixinha têm ganhado destaque entre os brasileiros que buscam alternativas práticas e saudáveis para o dia a dia. Produzidos exclusivamente com polpa ou extrato da fruta, sem adição de açúcares, conservantes ou aditivos artificiais, eles aliam conveniência à qualidade nutricional.

Segundo a Nielsen, os segmentos de alimentos e bebidas apresentaram um crescimento de 18,3% em valor e 7,4% em volume em 2023, refletindo a mudança no comportamento do consumidor em direção a hábitos mais saudáveis.

Além da saudabilidade, a sustentabilidade tem se tornado um fator decisivo na jornada de compra. Segundo o estudo Sustainability Sector Index (SSI) da Kantar, 87% dos brasileiros desejam fazer escolhas mais sustentáveis, mas apenas 35% estão mudando ativamente seu comportamento, devido a barreiras como preço e falta de informação.

Em homenagem ao Dia Mundial do Suco, celebrado em 30 de maio, a Dra. Aline David, nutricionista pela São Camilo, mestre e doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), esclarece os principais mitos e verdades sobre os sucos 100% fruta em caixinha. Confira!

1. Suco 100% fruta contém fruta de verdade

Verdade. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), órgão que regulamenta a produção e fiscalização dessas bebidas, os sucos 100% fruta são compostos por uma ou mais frutas e/ou parte do vegetal submetida ao adequado processamento tecnológico. Vale ressaltar que a porcentagem de suco de fruta presente na bebida é de 100%.

2. Todos os sucos em caixinha são iguais

Mito. A classificação oficial estabelecida pelo Mapa considera três critérios principais: o percentual de fruta na composição, o tipo de processamento utilizado e a adição (ou não) de açúcares e adoçantes. As categorias são definidas da seguinte forma:

Suco: produzido exclusivamente a partir da fruta, com 100% de suco de fruta.

produzido exclusivamente a partir da fruta, com 100% de suco de fruta. Néctar: bebida com teor de suco de fruta entre 10% e 50%.

bebida com teor de suco de fruta entre 10% e 50%. Refresco ou bebida de fruta: apresenta teor de suco de fruta entre 4% e 30%.

3. Todo suco pronto possui suco de maçã em sua composição

Mito. Nem todo suco vendido no mercado contém suco de maçã em sua composição. No entanto, ele é utilizado como ingrediente em muitas bebidas de frutas, devido ao seu sabor neutro e doce natural, que pode ajudar a equilibrar os sabores mais ácidos ou amargos. A sua presença ou de outros sucos de base deve ser indicada na lista de ingredientes no rótulo do produto.

4. Suco 100% fruta engorda

Mito. O ganho de peso é resultado do balanço energético ao longo do tempo, e não da ingestão isolada de um único alimento. Sucos 100% fruta podem ser incluídos em uma dieta equilibrada, desde que consumidos com moderação. A qualidade geral da dieta e o estilo de vida, nível de atividade física, sono, entre outros, são fatores determinantes para o controle do peso corporal.

5. Essas bebidas são seguras para o consumo

Verdade. Os sucos em caixinha passam por pasteurização e são envasados em ambiente asséptico e em embalagens cartonadas com 6 camadas de proteção. Essa tecnologia evita contaminações por microrganismos e inativa enzimas que poderiam alterar cor, sabor e qualidade ao longo do tempo.

O consumo dessas bebidas não substitui o consumo de frutas in natura Billion Photos / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Tomar suco 100% fruta substitui o consumo de frutas

Mito. O consumo regular de frutas é essencial para a manutenção da saúde e do bem-estar. A ingestão desses sucos sem adição de açúcares e/ou adoçantes pode ser utilizada como estratégia para compor uma das porções diárias de frutas em uma dieta equilibrada, porém não deve ser totalmente substituído pelo consumo dos alimentos in natura.

7. Essas bebidas contêm conservantes

Mito. Sucos em caixinha não necessitam de conservantes, pois passam por um processo de pasteurização e são envasados em ambiente asséptico e em embalagens cartonadas com camadas de proteção. Essa combinação garante a conservação do produto e preserva a qualidade da bebida por mais tempo.

8. Sucos 100% fruta em caixinha contêm nutrientes

Verdade. Sucos 100% fruta em caixinha mantêm nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e compostos bioativos — como os polifenóis —, reconhecidos por seus potenciais benefícios à saúde.

9. São uma opção saudável para o lanche

Verdade. O suco 100% fruta em caixinha é uma opção prática e saudável para o lanche. É fácil de transportar, não requer refrigeração antes de aberto e pode contribuir para uma alimentação equilibrada quando consumido com moderação.

10. O tipo de embalagem influencia a qualidade final do suco

Verdade. As embalagens cartonadas, por exemplo, são compostas por seis camadas que protegem a bebida da luz e do oxigênio. Associadas à pasteurização e ao envase asséptico, essas embalagens preservam o sabor, a qualidade e a validade do suco, sem necessidade do uso de conservantes. Além disso, são recicláveis e produzidas com matérias-primas renováveis, como papel de florestas certificadas e polímeros derivados da cana-de-açúcar.