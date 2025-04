Vejas as previsões de maio de 2025 para o signo de Touro

Maio será um mês de decisões importantes para os nativos de Touro Allexxandar / Shutterstock | Portal EdiCase

No início de maio, o nativo de Touro terá mais energia e confiança. Além disso, seu brilho pessoal estará em alta. Tudo o que estava travado tenderá a evoluir com facilidade. Será o momento de dar impulso a novos projetos, tomar decisões e aproveitar as oportunidades que surgirem. No entanto, deverá direcionar bem a sua energia, evitando se deixar levar pelos impulsos e assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir.

Por volta da metade do mês, você entrará em uma nova fase. Será a hora cuidar de como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais, direcionando a sua atenção para encontrar a segurança e o conforto que almeja. Apesar disso, tenderá a ser um período movimentado e sujeito a imprevistos, o que poderá mudar o rumo dos seus planos. Logo, se abra para novas possibilidades, mas sem se precipitar.

Período de encerramentos no amor

Para o taurino, o início do mês será uma fase confusa e de encerramentos no setor afetivo. Portanto, procure gerenciar as expectativas e ter cautela com a tendência a fantasiar o outro e a relação. Afinal, poderá se deparar com situações que irão gerar frustrações.

Por volta da metade de maio, o cenário irá melhorar. Você terá mais confiança sobre si e clareza do que deseja. Apesar disso, o momento será de finalizações. Logo, procure observar os padrões repetitivos nos relacionamentos. Desse modo, conseguirá se abrir para ciclos conscientes e equilibrados.

Os taurinos terão mais disposição e confiança para os projetos profissionais vectorfusionart / Shutterstock | Portal EdiCase

Mês favorável no trabalho e para as finanças

No início do mês, Touro sentirá mais disposição e confiança para se dedicar aos projetos de trabalho e dar andamento ao que estava estagnado. Além disso, haverá a chance de conquistas profissionais e de que sinta o brilho pessoal em alta. Para aproveitar este momento, direcione bem a sua energia e evite se comprometer com mais do que conseguirá cumprir.