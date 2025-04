Veja como cada signo aproveita a Páscoa

Cada signo tem o seu jeito de celebrar a Páscoa Vergani Fotografia / Shutterstock | Portal EdiCase

A Páscoa é uma época que ultrapassa os tradicionais ovos de chocolate, oferecendo uma oportunidade para expressar carinho, renovar sentimentos e estreitar laços com os entes queridos. Porém, cada pessoa vivencia essa data de uma maneira única, e o signo solar pode revelar muito sobre as diferentes abordagens.

A seguir, a influenciadora e especialista em esoterismo Nanda Silveira explica como os nativos de cada signo aproveitam a Páscoa, desde as escolhas no almoço em família até as particularidades na hora de selecionar o ovo perfeito. Confira!

Áries

Os arianos não costumam esperar para abrir os ovos de chocolate Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

Os arianos costumam agir com espontaneidade e não gostam de esperar o dia certo para comer chocolate. “São aqueles que nem esperam o domingo chegar para abrir os ovos. Impacientes e intensos, provavelmente vão comer metade do chocolate na sexta-feira. E, se tiver caça aos ovos, cuidado: eles levam a competição muito a sério”, diz a especialista em esoterismo.

Touro

Os taurinos gostam de almoço farto e boas sobremesas durante a Páscoa Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

Para os taurinos, a celebração precisa envolver prazer e conforto. “Os taurinos vivem a Páscoa como um verdadeiro banquete. Almoço farto, sobremesa boa e chocolate de qualidade! E esqueçam a ideia de dividir o ovo com eles, pois cada pedacinho é apreciado com calma e amor”, conta Nanda Silveira.

Gêmeos

A agenda dos geminianos na Páscoa é bem cheia Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

A Páscoa dos nativos de Gêmeos é agitada e repleta de interação social. “Os geminianos estão em mil lugares ao mesmo tempo: mandam mensagem de Páscoa para todo mundo, fazem piada, participam da caça aos ovos e ainda dão palpite no almoço. Curiosos, querem experimentar todos os sabores de ovo e depois contam tudo no grupo”, explica.

Câncer

Os cancerianos amam o lado afetivo da Páscoa Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

De acordo com Nanda Silveira, os nativos de Câncer se conectam com o lado mais emocional da ocasião. “Os cancerianos amam o lado afetivo da Páscoa. São aquelas pessoas que escrevem bilhetinhos fofos com os ovos, se emocionam com os momentos em família e ficam sentidos se esquecerem deles. Para eles, tudo tem que ter carinho e significado”.

Leão

Os leoninos adoram presentear com estilo e gostam de ovos de chocolate com bastante recheio Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

Os leoninos gostam tanto de ser o centro das atenções que até na Páscoa eles se destacam. “Eles querem o maior, o mais bonito e o mais recheado ovo da mesa. Gostam de marcar presença, mas também adoram presentear com estilo. E, claro, se arrumam para almoçar com a família como se fosse um evento de gala”, diz a influenciadora.

Virgem

Os virginianos gostam de planejar a celebração com antecedência Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

Os virginianos preferem planejar tudo nos mínimos detalhes, inclusive a comemoração. “Os virginianos provavelmente vão comprar todos os ovos com antecedência, pensar em tudo com cuidado e ainda conferir o preço por grama do chocolate. São práticos, mas também adoram ver tudo organizado e bonito. E, no fim das contas, também se entregam ao chocolate”, diz Nanda Silveira.

Libra

Os librianos adoram o clima da Páscoa e buscam sempre a harmonia Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

A Páscoa dos nativos de Libra é guiada pela estética e pelo desejo de harmonia. “Os librianos são todo equilíbrio, né? Vão escolher um ovo que seja gostoso e bonito, pensar em agradar todo mundo e ainda querer uma mesa decorada com flores. Adoram o clima da Páscoa e evitam qualquer climão — só vibe leve”, analisa Nanda Silveira.

Escorpião

Os escorpianos fazem questão de dar e receber ovos de Páscoa especiais Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

Segundo a especialista em esoterismo, os nativos de Escorpião são tão profundos e misteriosos que trazem esses sentimentos até para a Páscoa. “[Os] escorpianos vivem tudo com intensidade, até a Páscoa. Não vão ser os mais animados do rolê, mas fazem questão de dar (e receber) ovos com um toque mais íntimo e especial. Se derem ovo para eles só por obrigação, vão perceber, tá?”, pontua.

Sagitário

Os sagitarianos não ligam tanto para as tradições, mas amam fazer algo diferente Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

Para os sagitarianos, qualquer ocasião é uma chance de experimentar algo novo. “Eles querem aventura até na Páscoa. Não ligam tanto para as tradições, mas amam fazer algo diferente: um piquenique, uma viagem, qualquer coisa fora do padrão — e sempre com aquela risada gostosa que contagia todo mundo”, conta a influenciadora.

Capricórnio

Os capricornianos são mais discretos, mas amam estar com pessoas queridas nesse dia Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

Para celebrar a Páscoa, os nativos de Capricórnio preferem manter tudo simples, mas cheio de significado. “Os capricornianos são mais discretos, mas valorizam o que importa. Vão participar do almoço, comprar ovos para os mais próximos e, se der, ainda economizam no processo. Não são de exageros, mas amam estar com quem gostam”, comenta a especialista em esoterismo.

Aquário

Os aquarianos não gostam do óbvio e querem viver a Páscoa de um jeito só deles Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

Os nativos de Aquário sempre encontram um jeito único de celebrar qualquer momento. “[Os] aquarianos vão aparecer com um ovo todo diferente, às vezes até feito por eles mesmos. Não gostam do óbvio e querem viver a Páscoa de um jeito só deles. Pode ser que inventem uma tradição nova na família esse ano e todo mundo acabe curtindo”, diz Nanda Silveira.

Peixes

Os piscianos gostam de tudo o que é simbólico, e o chocolate é só um detalhe Daryaart9 / Shutterstock | Portal EdiCase

A forma de celebrar dos nativos de Peixes é guiada pela sensibilidade e ternura. “[Os] piscianos são puro coração. Vão se emocionar com uma lembrancinha simples, escrever uma mensagem linda e fazer da Páscoa um momento de amor mesmo. Gostam de tudo que é simbólico, e o chocolate, claro, é só um detalhe no meio de tanto sentimento”, finaliza a influenciadora e especialista em esoterismo.