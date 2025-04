Veja como a numerologia pode aumentar o prazer nas relações

Neste sentido, essa prática se torna uma verdadeira aliada para descobrir as preferências sexuais do(a) parceiro(a), sem a necessidade de fazer perguntas diretas, fortalecendo a conexão íntima no relacionamento.

Como encontrar o número

Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, comenta que o cálculo da numerologia do dia do nascimento é prático. “Esse processo de calcular é muito simples, basta somar dia, mês e ano de nascimento, até que encontre um número de 1 a 9, ou 11 (ele é o número mestre, que não deve ser reduzido para 2)”, explica.