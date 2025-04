Veja como a engenharia prepara as cidades para as mudanças climáticas

A engenharia é uma peça-chave na criação de infraestruturas preparadas para as mudanças climáticas

Em 10 de abril é celebrado o Dia da Engenharia, uma data que reforça a importância dessa área na construção de soluções inovadoras para o futuro. Com o avanço das mudanças climáticas e o crescimento acelerado da população urbana, os desafios enfrentados pelas cidades se tornaram mais complexos. A engenharia, no entanto, tem sido uma peça-chave na criação de infraestruturas mais resilientes, sustentáveis e inteligentes.

Atualmente, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, e essa tendência deve se intensificar nas próximas décadas. Para Luiz Felipe Bauri, coordenador do curso de Engenharia da Faculdade Anhanguera, a adaptação dos centros urbanos é essencial.

Segundo ele, as cidades do futuro precisam ser planejadas para minimizar impactos ambientais e, ao mesmo tempo, oferecer qualidade de vida à população. A engenharia civil, ambiental e de sistemas trabalham em conjunto para desenvolver soluções que reduzam emissões de carbono, melhorem a gestão de recursos naturais e tornem as infraestruturas mais eficientes.