O tema, no entanto, ainda gera dúvidas, receios e é alvo de desinformação. Para elucidar o assunto, conversamos com duas especialistas – a endocrinologista e metabologista Tatiana Schreiber, e a ginecologista especialista em menopausa Kenya Netto – que explicam o que é preciso saber sobre a reposição hormonal.

O que é terapia de reposição hormonal

— No Brasil, a média de idade em que as mulheres entram na menopausa é em torno dos 51 anos. Nesse momento, há queda de estrogênio e progesterona, e é por meio da reposição desses hormônios que se faz o tratamento de reposição. Uma minoria das mulheres pode precisar também da reposição de testosterona, quando sofre de transtorno do desejo sexual hipoativo — explica Tatiana Schreiber.

Depende de cada necessidade

— Os sintomas que elas mais relatam em consultório estão ligados à síndrome geniturinária da menopausa, que provoca infecções urinárias de repetição e escapes de urina. Mas também se queixam de fogachos e de alterações emocionais, como a irritabilidade — a mulher se irrita com o marido, os filhos, o caixa do supermercado. São essas coisas que incomodam demais.

Quando é o momento certo

Como regra geral, a melhor “janela de oportunidade” para a reposição hormonal – ou seja, o período em que a mulher terá mais benefícios do que riscos com o tratamento – é até 10 anos após a última menstruação ou até os 60 anos.

Quem pode e quem não pode

— Se a pesquisa genética der negativa, é possível usar a terapia de reposição hormonal nessa mulher. Já as mulheres que fumam, têm diabetes, pressão alta e várias doenças metabólicas não controladas, as quais aumentam o risco de infarto, não podem iniciar a reposição hormonal, exceto se estiverem dispostas, antes, a melhorar a saúde — detalha a endocrinologista.

Evolução da terapia hormonal

As formas de aplicação se modernizaram . Além dos comprimidos orais, existem opções transdérmicas – como gel, adesivo e spray, que tendem a ser mais seguros para o fígado e o sistema cardiovascular. A aplicação desses produtos geralmente é feita na coxa ou no abdômen.

— As terapias transdérmicas são um pouco mais caras, mas não são inacessíveis. No SUS, a terapia disponível é a oral, mas, a nível de consultório, de modo geral, as formulações transdérmicas são as que mais trabalho, por serem as mais seguras — detalha a endocrinologista Tatiana Schreiber.